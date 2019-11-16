Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki Beren ve 7 yaşındaki Kübra'nın katili anneye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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5 yaşındaki Beren ve 7 yaşındaki Kübra'nın katili anneye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

6 saat önce

5 yaşındaki Beren ve 7 yaşındaki Kübra'nın katili anneye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıANKARA - Ankara'da geçtiğimiz yıl 5 yaşındaki kızı Beren'i boğarak, 7 yaşındaki kızı Kübra'yı ise bıçaklayarak öldüren anne Lütfiye Alver'e, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

5 yaşındaki Beren ve 7 yaşındaki Kübra'nın katili anneye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ANKARA - Ankara'da geçtiğimiz yıl 5 yaşındaki kızı Beren'i boğarak, 7 yaşındaki kızı Kübra'yı ise bıçaklayarak öldüren anne Lütfiye Alver'e, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 Mayıs 2018'de yaşanan cinayete ilişkin soruşturma kapsamında Lütfiye Alver hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek" suçlarından dava açılmıştı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Lütfiye Alver, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Sanık Alver, davanın önceki celsesinde yaptığı savunmada, olay anında akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etmiş, mahkeme, Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılarak sanık Alver'in suç tarihinde cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar vermişti. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiğini, raporda sanık Alver'in cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini açıkladı. Alver, rapora ilişkin yaptığı savunmada, "O anki ruh halimle şu anki ruh halim aynı olamaz. Olay sonrası ilaç kullandım, tedavi gördüm. Şimdi iyiyim. Olay sırasında ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

"Ruh hali sağlıklıysa Allah'ından bulsun. Ondan şikayetçiyim"

Alver'in eşi Zekeriya Alver ise "Ben sana yanlış yapmadım, sadece sevdim. Olaydan bir gün önce eşimle tartıştım. Ama asla ben eşimle kavga etmedim. Eşimin böyle bir şey yapmış olma ihtimalini yüzde 1'e kadar indim. 'Benim eşim yapmaz, Lütfiye yapmaz' dedim. Ama cezai ehliyeti yerindeyse, ruh hali sağlıklıysa Allah'ından bulsun. Ondan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"İşimi Allah'a havale ettim, siz kararı verin"

Beyanların alınmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını veren duruşma savcısı, sanık Alver'in, Beren Alver'i eşarpla boğarak, Kübra Alver'i ise bıçaklayarak öldürdüğünün anlaşıldığını, bu kapsamda sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürme" ve "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı görüşü sorulan Alver'in avukatı, savunma için ek süre talebinde bulundu. Ancak sanık Alver, "Bitsin hakim bey. Ben kararın bugün verilmesini istiyorum. İşimi Allah'a havale ettim, siz kararı verin" diyerek ek süre talebinin bulunmadığını belirtti.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Savunmaların ardından heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Alver'in bilerek ve isteyerek, ceza ehliyetinin tam olduğu şekilde cinayeti işlediğinin anlaşıldığını ifade etti. Alver'i, 2 çocuğunu öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezada indirime gitmedi.

5 yaşındaki Beren ve 7 yaşındaki Kübra'nın katili anneye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ankara, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:50 Kaynak: İHA
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