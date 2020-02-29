5 yaşındaki Mustafa şehitler için asker selamı verip, İstiklal Marşı okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 yaşındaki Mustafa şehitler için asker selamı verip, İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

5 yaşındaki Mustafa şehitler için asker selamı verip, İstiklal Marşı okudu

6 saat önce

Kırıkkaleli 5 yaşındaki Mustafa, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Türk bayrağı önünde futbolcu ağabeyleri ile birlikte asker selamı verip, İstiklal Marşı okudu.

5 yaşındaki Mustafa şehitler için asker selamı verip, İstiklal Marşı okudu, System.String[]

Kırıkkaleli 5 yaşındaki Mustafa, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Türk bayrağı önünde futbolcu ağabeyleri ile birlikte asker selamı verip, İstiklal Marşı okudu.


Kırıkkale merkez Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan Hacılar U-17 yaş grubu futbolcuları, İdlib'de rejim güçlerince yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerler için Türk bayrağı açtı. O sırada yoldan geçen 5 yaşındaki Mustafa Mert isimli bir çocuk ise Türk bayrağının önünde durup asker selamı verdi. Daha sonra futbolcu ağabeyleri ile birlikte İstiklal Marşı okudu.


"Mehmetçiklerimizin ruhu şad olsun"


İdlip'de şehit düşen Mehmetçikleri andıklarını ve İstiklal Marşı okuduklarını ifade eden Muhammed Ali Yağız (17), "Bizlerin bu ülke için refah düzeyde yaşamamız için bizler için canlarını veren Mehmetçiklerimizin ruhu şad olsun diyoruz. Bizler için bu ülkenin refahı için orada kahramanca şehit düştüler. Söylenecek çok söz var ama kelimeler kifayetsiz kalıyor gerçekten. Çünkü bizler için orada canlarını verdiler. Ne zorluklarla ne mücadelelerle bizler için canlarını verdiler. Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına burada baş sağılığı diliyorum" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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