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'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis - Son Dakika

'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis

18.02.2022 15:49
'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis

KAHRAMANMARAŞ'ta, 50 lira borç nedeniyle çıkan kavgada Halil Küpeli'yi (30) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Purtaş (24) hakkında karar verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, 50 lira borç nedeniyle çıkan kavgada Halil Küpeli'yi (30) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Purtaş (24) hakkında karar verildi. Purtaş, haksız tahrik indirimi de uygulanarak, 17 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 5 Eylül 2021'de İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Borç nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Purtaş, Halil Küpeli'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye götürülen Küpeli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Purtaş da polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Purtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Purtaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'PARA FAİZLENDİ, DİYEREK 300 TL İSTEDİ'Davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Purtaş, kavganın 50 lira borç nedeniyle çıktığını söyledi. Halil Küpeli ile olaydan 1-2 ay önce tanıştığını söyleyen Purtaş, "Halil ile arkadaş ortamında oturup, alkol alıyorduk. Masrafları karşıladığım için 50 lira para verdi, aradan 1 ay geçince 50 lirayı benden tekrar istedi. Olay gecesi karşılaştık, benden 'Para faizlendi' diyerek 300 TL istedi. Bu nedenle aramızda tartışma oldu. Bana saldırınca hamle yapmak zorunda kaldım. Orada bir kebapçı vardı, bıçağı dışarıda unutmuş. Bıçağı arbede sırasında bir defa salladığımı hatırlıyorum. Arbede başladığında bıçak yere düştü, Halil de bana vurmaya devam ediyordu. Halil bıçağa yöneldi, bunun üzerine bıçağı yerden aldım ve Halil'in karnına sapladım" dedi.'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDIMahkeme savcısı, mütalaasında, Mehmet Purtaş'ın ömür boyu hapisle cezalandırılmasını ancak cinayetin haksız tahrik altında işlendiğini belirterek, indirim talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık Mehmet Purtaş'ı 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapse çarptırdı ardından cinayetin haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı 17 yıla düşürdü.


'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis
'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis
'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis
'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis
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İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, Eylül, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis - Son Dakika


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