50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde yaklaşık 50 bıçak darbesiyle öldürülen Tülin Beygirci'nin (48) katil zanlısının, Denizli 'de üniversite öğrencisi olan oğlu Berke Karasu (26) olduğu ortaya çıktı. Karasu'nun, soruşturmada hedef şaşırtmak için dolabın kapağına 'Mahallenin de onuru var' şeklinde not bıraktığı belirlendi.Olay, dün öğle saatlerinde, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikaya gitmeyince mesai arkadaşları merak edip, telefonla aradı. Beygirci aramalara cevap vermeyince, eve kontrol etmesi için servis şoförü gönderildi. Şoför, kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine polise haber verdi. Gelen polis ekibi, Bursa Cumhuriyet Savcısı 'ndan alınan izin ile kapıyı kırıp içeri girdiğinde Tülin Beygirci'yi, yerde kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Beygirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Vücudunda yaklaşık 50 bıçak darbesi saptanan Tülin Beygirci'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.CİNAYET ZANLISI, 26 YAŞINDAKİ OĞLU ÇIKTIGemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Bursa Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis , Tülin Beygirci'nin komşularının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, eve en sık giren kişinin, Denizli'de üniversite öğrencisi olan ve yaz tatili boyunca annesiyle kalan, okulların açılmasıyla da geri dönen Beygirci'nin oğlu Berke Karasu olduğu belirlendi. Berke Karasu'nun, olaydan bir gün önce Denizli'den Bursa'ya geldiği ve aynı akşam geri döndüğü tespit edildi.POLİS CENAZEYİ ALMASI İÇİN ÇAĞIRDI, TERMİNALDE GÖZALTINA ALDIPolis, Berke Karasu'ya telefonla ulaşıp, annesinin öldürüldüğünü belirterek, Adli Tıp Kurumu 'na gelip, cenazesini almasını söyledi. Otobüsle ilçeye gelen Karasu, Gemlik Terminali'nde gözaltına alındı. Emniyette çapraz sorguya alınan Karasu, cinayeti işlediğini itiraf etti.HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN NOT BIRAKMIŞBerke Karasu'nun çocukluğundan beri psikolojik tedavi gördüğü, anne ile babasının ayrı olduğu ve maddi nedenlerden dolayı annesi Tülin Beygirci ile sık sık kavga ettiği belirlendi. Karasu, ilk ifadesinde cinayeti neden işlediğini ise bilmediğini söyledi.Karasu'nun, cinayeti, komşuların işlemiş gibi göstermek için yatak odasındaki dolabın kapağına 'Mahallenin de onuru var' şeklinde not bırakarak hedef şaşırtmaya çalıştığı belirtildi.'GURURUM, DÜNYAM, SENİ ÇOK SEVİYORUM'Tülin Beygirci'nin sosyal medya hesabında, 30 Temmuz'da yaptığı paylaşım dikkat çekti. Oğlu Berke Karasu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Tülin Beygirci, "Canım oğlum, ben senin aldığın kararları her zaman destekledim. İyi ki evladım sensin, iyi ki senin kadar değerli bir evladın annesi benim. Artık kendi kanatlarınla uçma vakti. Gururum, dünyam, seni çok seviyorum' notunu paylaştığı görüldü.Karasu'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.