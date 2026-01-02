50 Yıldır Bağlama Yapıyor

Antalya'da çocukluk yıllarında başlayan bağlama tutkusunu mesleğe dönüştüren Ali Doğan 50 yıldır sürdürdüğü saz yapım mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen devam ettiriyor.

Antalya'da askerlik görevini tamamladıktan sonra bir saz ustasının yanında çalışmaya başlayan 73 yaşındaki Ali Doğan, saz yapımının inceliklerini ve detaylarını öğrendikten sonra kendi yolunu çizdi. 23 yaşında mesleğe bağlama yapmaya başlayan Doğan, eskiden haftada yaklaşık 50 saz üretebildiğini, vurguları dahil sazın her aşamasını yaptığını belirtti. Sazın her çeşidini yaptığını söyleyen 3 çocuk babası saz ustası, yıllarını verdiği mesleği oğulları ile birlikte sürdürüyor.

Bağlama yapımının inceliklerini öğrendi

1976 yılında askerliğini yaptıktan bir süre sonra ustasının yanında işe başladığını ve bağlama yapımının incelikleri öğrendiğini belirten Doğan, "Antalya da askerlik yaptım. Askerden sonra aşağı yukarı bir sene sonra Antalya'da Ramazan usta vardı, ustamın yanında çalışmaya başladım. Orada saz yapımını ve inceliklerini öğrendim. Daha sonra kendi dükkanımı açtım. 1976'dan bu yana saz yapımı ile uğraşıyorum. Yıllar içinde 5-6 işyeri değişti, ama saz yapımını hiç bırakmadım. Buradan önce pasajın içindeydik kale kapının orada bir pasaj vardı orada çalıştık" dedi.

Bağlama tutkusu çocukluk yılarında başladı

Mesleğe yönelmesinin temelinde çocukluk yıllarından itibaren sazı çok sevmesi ve bu tutkuyu hissettiğini dile belirten Doğan, "Beni bu mesleğe çeken şey sazı çok sevmem. Meraklı olduğum için yapacağım diye de içime doğmuştu. Ben saz yapacağım diye küçükken bile aklımdan geçirmiştim. Benim bu sazı yapmam lazım veya çalmam lazım diye öyle bir his vardı ve de oluştu. Çok sevdiğim için oldu galiba" dedi.

Teknolojiden de faydalanıyor

Saz yapımında geleneksel el aletlerinin yanı sıra teknolojiden de yararlanan Doğan, el rendesi ile sap gövdesinin inceltilmesinden vurguların şekillendirilmesine kadar her iki yöntemi de uyguluyor. "Sazın malzemesi daha önce hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra planya ya da el planyaları elektrikli aletleri bunları kullanıyoruz işte keser, çekiçtir el aletlerini de kullanıyoruz. Bunlarla yapıyoruz tabii ki de teknolojiden yararlanıyoruz. Sadece el ile yapmıyoruz, elektrikli aletlerde kullanıyoruz" diye konuştu.

"Haftada 50 saz yapıyordum"

Meslek hayatının ilk yıllarında kısa sürede seri üretim yaptığını, son dönemlerde ise temposunun düştüğünü söyleyen Doğan, "Bundan 30 yıl önce o zaman tabii ki çalışma şeklimiz farklıydı daha seri çalışıyordum. Haftada 50 tane saz yapıyordum. Vurguları dahiL, her tarafını yapmak şartıyla sazın her çeşidini yapıyordum. Daha sonra azaldı tabii ki şuanda sadece meraklı olduğum için yapmaya çalışıyorum. 2-3 ayda bir tane saz ya yapıyorum, ya yapamıyorum. Tabii ki tecrübe artınca kalitede arttı. Kalitesi çok değişti, ama bu sefer üretim çok düştü. Ama ben meraklı olduğum için hem spor amaçlı hem de oturmayı sevmiyorum o yüzden genelde yapmaya çalışıyorum" dedi.

Özel siparişlerin eskisi kadar olmadığını sazların dükkanlarında üretilerek satışını yaptıklarını belirten Doğan."Bundan 5-10 sene önce özel sipariş yapıyordum tabii ki artık fazla yapamıyorum da ara sıra oluyor tabi ki özel sipariş oluyor tek tük olsa da. Sazlar burada yapılıyor dükkanda satılıyor. 3 tane de oğlum var onlarda saz hakkında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, satışa da bakıyorlar, saz tamiri de yapıyorlar. Saz konusunda onlarında biraz tecrübeleri var tabii ki. "dedi. - ANTALYA