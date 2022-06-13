500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı

Haziran günü Kağıthane'de bulunan bir rezidansta yaşanan olayda, hırsızlargüvenlik görevlisini oylamaya başladı. Bu sırada elini kolunu sallayarak binaya giriş yapan kadın hırsız, İran uyruklu iş adamı Muhammed H.F. isimli şahsa ait eve girdi. Bir süre evde arama yapan kadın hırsız, evden toplamda 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalarak kaçtı.

BACAĞINDAKİ DÖVME HIRSIZI YAKALATTI

Evine gelen Muhammed H.F. evinin soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, rezidansın güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemede polis ekipleri kadın hırsızın bacağındaki dövmeden yola çıkarak, kadın hırsızın emniyette 22 adet suç kaydı bulunan H.M. ile H.A. isimli şahsılar olduğunu tespit etti.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Ekiplerin yaptığı çalışmaların neticesinde hırsızlar H.M. ve H.A. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin rezidansa gelerek güvenlik görevlisini oyaladığı, daha sonra ise kadının içeriye giriş yaptığı, sonrasında ise kadının yine buradan elinde eşyalarla buradan çıktığı görülüyor.