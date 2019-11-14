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51 ülkeden 81 alıcı Türk mutfak sektörü için İstanbul'a gelecek
6 saat önce
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen Invitation Only etkinliği, bu yıl 20-23 Kasım tarihlerinde İstanbul Hilton Convention Center'da gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen Invitation Only etkinliği, bu yıl 20-23 Kasım tarihlerinde İstanbul Hilton Convention Center'da gerçekleşecek.
EVSİD açıklamasına göre, tüm dünyadan alıcıları, Türk mutfak sektörü ile buluşturan Invitation Only etkinliğine bu yıl 51 ülkeden 81 alıcı gelecek.
Etkinliğin açılış töreninde, Türkiye İhracatçıları Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve EVSİD Başkanı Burak Önder ağırlanacak.
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