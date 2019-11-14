Son Dakika Haberleri: 51 ülkeden 81 alıcı Türk mutfak sektörü için İstanbul'a gelecek
Son Dakika Güncel 51 ülkeden 81 alıcı Türk mutfak sektörü için İstanbul'a gelecek - Son Dakika

51 ülkeden 81 alıcı Türk mutfak sektörü için İstanbul'a gelecek

6 saat önce

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen Invitation Only etkinliği, bu yıl 20-23 Kasım tarihlerinde İstanbul Hilton Convention Center'da gerçekleşecek.

51 ülkeden 81 alıcı Türk mutfak sektörü için İstanbul'a gelecek, System.String[]

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen Invitation Only etkinliği, bu yıl 20-23 Kasım tarihlerinde İstanbul Hilton Convention Center'da gerçekleşecek.

EVSİD açıklamasına göre, tüm dünyadan alıcıları, Türk mutfak sektörü ile buluşturan Invitation Only etkinliğine bu yıl 51 ülkeden 81 alıcı gelecek.

Etkinliğin açılış töreninde, Türkiye İhracatçıları Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve EVSİD Başkanı Burak Önder ağırlanacak.

İstanbul, Only, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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