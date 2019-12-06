Son Dakika Haberleri: 55 milyon liralık arsayı sahte evrakla satmaya çalışırken yakalandılar
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55 milyon liralık arsayı sahte evrakla satmaya çalışırken yakalandılar

6 saat önce

ADANA'da başkasına ait 55 milyon TL değerindeki araziyi sahte evrak düzenleyerek satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2'si noter çalışanı 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

55 milyon liralık arsayı sahte evrakla satmaya çalışırken yakalandılar, System.String[]

ADANA'da başkasına ait 55 milyon TL değerindeki araziyi sahte evrak düzenleyerek satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2'si noter çalışanı 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda bulunan Erol Kavlak'a (70) ait 55 milyon lira değerindeki 11 dönüm arazinin, 25 milyon liraya iş adamı İ.Y.'ye satılmak istendiği ihbarını aldı. Araziyi satmaya çalıştığı iddia edilen Bülent D. ve Ramazan K. ekiplerince gözaltına alındı.

VEKALETNAMEDEKİ İMZA SAHTE ÇIKTI

Araştırmasını genişleten polis, arazinin Erol Kavlak'ın vekaletiyle İhsan B. tarafından (27), 2 milyon 400 bin liraya seyyar mısır satıcısı olan Kamil G.'ye satıldığını, sonrasında da 2 milyon 450 bin liraya işsiz Ramazan K.'ye devredildiğini tespit etti. Yapılan kriminal incelemede ise vekaletnamedeki Erol Kavlak imzasının sahte olduğu belirlendi. Bu gelişmeler üzerine Kamil G., Ramazan K. ile vekaletnamenin hazırlandığı noterin başkatibi İlkay K. ve katip Bergüzar Ö. de gözaltına alındı. Başkatip İlkay K., sorgusunda, vekaletnamenin usulüne uygun şekilde hazırlandığını öne sürdü. Ancak noterdeki güvenlik kamerasında, işlemin yapıldığı güne ait görüntü kaydı bulunamadı.

ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Bülent D., Ramazan K., İhsan B.,  Kamil G., Bergüzar Ö. ve İlkay K. adliyeye sevk edildi. İlkay K. savcılık tarafından, diğer şüpheliler ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:17 Kaynak: DHA
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