Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali
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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

6 saat önce

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış galası, kırmızı halı geçişiyle başladı.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, System.String[]

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış galası, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu önündeki kırmızı halıda yürüyerek, gazetecilere poz verdi.

Kırmızı halıda yürüyen Salih Güney, güzel bir atmosferde festival geçirdiklerini söyledi.

Güzel filmler izlediklerini de dile getiren Güney, "Jüri üyelerinin işi oldukça zordu. En iyiler kazansın." dedi.

Oyuncu Demet Evgar da rol aldığı filmin festivalde yarışanlar arasında yer aldığını belirterek, heyecanlı olduğunu kaydetti.

Oyuncu Tuba Ünsal ise geçen yıl jüri üyesi olduğunu, bu yıl ise izleyici olarak katıldığını ifade etti.

Festivalin Türk sineması açısından önemli olduğunu dile getiren Ünsal, bu yıl ulusal kategorinin de yer almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncu İrem Sak da film izlemek için festivale katıldığını, yarıştığı bir filminin olmadığını dile getirdi.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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