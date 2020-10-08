57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

08.10.2020 10:29
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, System.String[]

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forumun kazananları belli oldu.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forumun kazananları belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-7 Ekim'de Olena Yershova Yıldız'ın direktörlüğünde gerçekleştirilen Antalya Film Forumda bu yıl beş bölümde 14 proje toplam 470 bin lira ödülle desteklendi.

Antalya Film Forumda 29 proje Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun

Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Sümer

Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve bu yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi

Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

"Bağlar" ve "Bildiğin Gibi Değil"e 30'ar bin lira ödül

Sekiz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformunda Bobby Allen, Delly

Shriazi ve Dilara Omur'dan oluşan jüri, iki projeye toplam 60 bin lira ödüllü Uzun Metraj

Kurmaca Pitching Platformu Ödülü'nü verdi.

Soner Sert'in "Bağlar" ve Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil" adlı projelerinin her biri 30 bin lira ödül kazanırken Erman Bostan'ın "Cadı" adlı projesi Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü'nü kazandı.

"Sabırsızlık Zamanı"na iki ödül birden

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki projelerin

desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformunda ise beş proje yarıştı.

Antoine Thirion, Aslı Özge ve Renan Artukmaç'tan oluşan jüri; Aydın Orak'ın "Sabırsızlık

Zamanı" adlı projesine 80 bin lira değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress

Ödülü'nü ve Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü'nü verdi.

Nazlı Elif Durlu'nun "Zuhal" adlı projesi 40 bin lira değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Jüri Özel

Ödülü'nü aldı.

TRT'den 50 bin lira ödül

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu yıl bağımsız sinemaya desteğini 50 bin lira değerindeki TRT Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülü ile sürdürüyor.

TRT Ortak ve

Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'in açıkladığı ödülde, Kurmaca Work in Progress

Platformunda yarışan Erkan Tahhuşoğlu'nun "Koridor" projesine 50 bin lira destek

sunuldu.

Belgesel sinemaya 60 bin lira destek

Belgesel Work in Progress kategorisinde 7 proje yarıştı. Projeler

Adriek van Nieuwenhuyzen, Necati Sönmez ve Philippa Kowarsky'den oluşan jüri

tarafından değerlendirildi.

Toplam 60 bin liralık Belgesel Work in Progress

Ödülü'nü, Ahmet Necdet Çupur'un "Örtbas" ve Ceylan Özgün Özçelik'in "Cadı Üçlemesi

15+" adlı projeleri paylaştı. Somnur Vardar'ın "Boşlukta" projesine, Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü verilirken İdil Akkuş ve Ekin İlbağ'ın yönetmenliğindeki "Düet" Başka

Sinema Dağıtım Ödülü'ne layık görüldü.

Forumun yenisi Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu

Antalya Film Forumun, bu yıl yeni başlattığı platformu Dizi/Kısa Dizi Pitching

Platformunda altı proje yarıştı.

Bu projeleri; Laurence Herszberg, Sarp Kalfaoğlu ve

Veronika Kovacova'dan oluşan jüri değerlendirdi. Serdar Kökçeoğlu ve Levent Çetin'in

projeleri "Berlinist", pilot bölümün prodüksiyonunda kullanılmak üzere 30 bin lira tutarındaki

BluTv Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülü'nü kazandı. Can Evrenol'un projesi "Kısık Ateşte Pişmiş Kalp"e Color Up Renk Düzenleme Ödülü verildi.

Ali Kemal Güven'in " İstanbul'un Erkekleri" projesi ise Beta Film Uluslararası Danışmanlık Özel Ödülü'nü

kazandı.

2 ödül de "Gündüz Apollon Gece Athena"ya

Antalya'da film çekmeyi teşvik eden ve usta oyuncu Sümer

Tilmaç'ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu

yıl üç proje yarıştı. Burak Göral, Müge Özen ve Onur Saylak'tan oluşan jüri, 150 bin liralık Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü, Emine

Yıldırım'ın yöneteceği "Gündüz Apollon Gece Athena" adlı film projesine verdi. Proje ayrıca Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü ile de desteklendi.

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Son Dakika

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