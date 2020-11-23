Son dakika haber! 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Arınç'a tepki - Son Dakika

Son dakika haber! 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Arınç'a tepki

23.11.2020 13:37

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda oğlu öldürülen ve kendisi de yaralanan Mehmet Gökgöz, Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda oğlu öldürülen ve kendisi de yaralanan Mehmet Gökgöz, Bülent Arınç'a tepki gösterdi. 6-8 ekim 2014'te yaşanan olayları ve acıyı asla unutamayacaklarını belirten Gökgöz, "Nasıl o adamı savunuyorsun Bülent Arınç, sen bir siyasetçisin, ben asla sana yakıştıramadım" dedi.

HDP'nin çağrısı üzerine 6-8 ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani olaylarını bahane ederek 35 ilde 96 ilçede gerçekleştirdiği ve 37 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin de yaralandığı terör eylemleri sebebiyle tutuklanan ve halen cezaevinde olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tahliye edilmesine ilişkin sözler sarf eden Bülent Arınç'a, Kobani olaylarında terör örgütü yandaşları tarafından oğlu öldürülen ve kendisi de yaralanan Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz tepki gösterdi.

"BÜLENT ARINÇ'A YAKIŞTIRAMADIM"

6-8 ekim 2014'te yaşanan olayları ve acıyı asla unutamayacaklarını belirten Baba Gökgöz, "Bizler ve dünya var olana kadar yaşadığımız acıyı asla unutmayacağız. Terör olayları yaşanmadan bir gün önce halkı sokağa çağıran Selahattin Demirtaş'ın kendisiydi. Demirtaş bu kelimeyi kullanırken, bütün Diyarbakır ve halkı ile 35 vilayette oturan insanları sokağa döktü, Bülent Arınç da çıkmış diyor ki, 'Selahattin Demirtaş mazlumdur, onun hakkı orası değildir ve onun kitabını okuyun bakın neler söylüyor' buna benzer sözler söylemiş. Nasıl o adamı savunuyorsun Bülent Arınç, sen bir siyasetçisin ben asla sana yakıştıramadım. Bülent Arınç sen siyasetçi bir insansın ve bunu sokakta geçen biri söyleseydi derdik onlardan olduğu için söylüyor sen nasıl öyle sözler söylersin, sana hiç yakıştırmadım" diyerek tepkisini gösterdi.

"SİZ BÖYLE KONUŞTUĞUNUZDA BİZİM CİĞERLERİMİZ YANIYOR"

Bülent Arınç'ın sözlerinin televizyon kanallarında izlediğinde ciğerinin yandığını belirten baba Gökgöz, "Demirtaş'ın cezaevinde ne işi var diyenlere ben de, bu mezarlıktaki gençlerin, dalyan gibi babayiğitlerin ne işi var mezarlıkta. Bülent Arınç sana sesleniyorum bir oy toplamak ve yağ çekmek için senden rica ediyorum bu kelimeleri konuşmayın. Siz her böyle konuştuğunuz zaman ciğerimizi yakıyorsunuz. Akşam sözlerinizi dinlerken yemek yiyorduk yemeği yiyemedik. Sen nasıl böyle konuşmalar yaparsın, içimi yaktınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, biz dünyada olana kadar biz hayatta o Kobani olaylarını unutmayacağız" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Son dakika haber! 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Arınç'a tepki
Son dakika haber! 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Arınç'a tepki
Son dakika haber! 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Arınç'a tepki
Son dakika haber! 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Arınç'a tepki

Bülent Arınç, Kobani, Terör, Ekim, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Arınç'a tepki - Son Dakika


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