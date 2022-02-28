6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

28.02.2022 15:10
6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu 6 çocuk babası Hasan Öztürk'ün hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu 6 çocuk babası Hasan Öztürk'ün hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, otomobilin çarptığı Hasan Öztürk'ün havada 3-4 takla attıktan sonra savrularak yere düşme anı yer alıyor.

Kaza, 21 Şubat 2022 Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli Kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 48 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Öztürk'e, 27 HG 276 plakalı H.G. idaresindeki otomobil çarpmış ve çarpmanın etkisiyle savrularak sert zemine düşen 6 çocuk babası Hasan Öztürk, ağır yaralanmıştı.

Feci kaza anı saniye saniye kaydedildi, eşi başında çaresizce bekledi

Meydana gelen feci kaza anı ise yakındaki bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 48 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Öztürk'e, H.G. idaresindeki otomobilin çarpma anları yer aldı. Çarpmanın etkisiyle havada 3-4 takla atan Hasan Öztürk'ün, daha sonra sert bir biçimde yere çakılma anları dikkat çekti. Görüntülerin devamında eşinin Hasan Öztürk'ün yanına gelerek başında çaresizce beklemesi ise yürekleri burktu.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada ağır yaralanan talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Cenaze ailesine teslim edilmişti

Hayatını kaybeden Hasan Öztürk'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmiş ve Oğuzeli ilçesi kırsal Karaman Mahallesi'nde defnedilmişti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
500
Aynı istikamette giden otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı Aynı istikamette giden otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haber... Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü Son dakika haber... Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü

Gaziantep, Pazartesi, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Kripto para dünyasından ilk açıklama! Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacak
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
15:02 Bütün dünyadaki nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur?
14:57 10 ay önce İsrail'i destekleyen Zelenskiy'e, verdiği cevabı tekrar hatırlattı: Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
14:54 Ankara'da tarihi gün: 6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı! İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri!
14:50 Avrupa Birliği'nden Zelenski'ye yanıt geldi: 27 üye ülke arasında anlaşmazlıklar var
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:19:38. #1.11#
SON DAKİKA: 6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement