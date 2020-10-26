"6. İstanbul Fellowship" online başvuruları 26 Ekim'de başlıyor - Son Dakika

Her yıl farklı ülkelerden yayıncıyı bir araya getiren "İstanbul Fellowship" (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları), bu yıl bir dizi değişiklikle yeni döneme hazırlanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl karma bir şekilde hem online hem de yüz yüze yapılması planlanan 6. İstanbul Fellowship programı için çalışmalar başladı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile yürütülen, Basın Yayın Birliği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'nın katkı sunduğu projede bu yıl "Yayımcılık dünyasında yaşanan son gelişmeler", "Pandemi sürecinde yayımcılığın seyri", "Dijital yayımcılık", "Online kitap satış modelleri" ve "Türk edebiyatının dünya genelindeki yayılışı", "Dünya edebiyatındaki yeni telifler ve uluslararası pazarlarda bulduğu karşılıklar", "İptal edilen uluslararası kitap fuarlarının online fuar tecrübeleri" gibi konular ele alınacak.

Program 9-10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek

Organizasyonun koordinasyon kurulu tarafından çalışmalarına başlanılan İstanbul Fellowship Programı 26 Ekim itibariyle online başvuru sistemini katılımcılarına açacak.

25 Aralık'a kadar başvuruların devam edeceği İstanbul Fellowship Programına dünya genelinden 100'ü aşkın ülkeden yayımcıların başvurusu bekleniyor.

Bu yıl karma bir yapıda planlanan organizasyon 9-10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

İlk kez "İstanbul Fellowship Ödülleri" verilecek

Bu yıl 6.'sı düzenlenecek programda yayıncılık dünyasında etkili görülen kişi ve kurumlara ilk kez "İstanbul Fellowship Ödülleri" verilecek.

Yine bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer gelişme olan odak ülke çalışmaları ise önümüzdeki günlerde ilan edilecek.