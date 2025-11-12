6 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangının çıkış nedeni raporlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

6 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangının çıkış nedeni raporlandı

12.11.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangının sebebi, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında oluşan statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak sonucu çıktığı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından bir dizi görevlendirmeyi açığa aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangının, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde oluşan patlama sonrası çıktığı raporlandı.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Yaralanan 1'i ağır, 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölen 6 kişi ise toprağa verildi. BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA DA AÇIĞA ALINDI

Dilovası Belediyesi tarafından, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan açığa alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıkış sebebiyle ilgili ön rapor da hazırlandı. Rapora göre, etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 6 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangının çıkış nedeni raporlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü kahve zincirinde ’’ayı kupa’’ çılgınlığı: Kaos çıktı Dünyaca ünlü kahve zincirinde ''ayı kupa'' çılgınlığı: Kaos çıktı
İstanbul’un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı İstanbul'un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Fenerbahçe’de 3 istifa birden Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bakanlık’tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı
Diyarbakır’da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

10:25
Bakanlık devreye girdi Nijerya Milli Takımı’nda büyük kriz
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
10:17
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü İki ihtimal üzerinde duruluyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
10:09
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir
09:59
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
08:53
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
08:47
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 10:47:42. #.0.5#
SON DAKİKA: 6 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangının çıkış nedeni raporlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.