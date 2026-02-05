6 madde daha Meclis'te kabul edildi! Trafikte bunu yapan gerçekten yandı - Son Dakika
6 madde daha Meclis'te kabul edildi! Trafikte bunu yapan gerçekten yandı

6 madde daha Meclis'te kabul edildi! Trafikte bunu yapan gerçekten yandı
05.02.2026 06:27
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle trafik cezaları ciddi oranda artırıldı. Meclis'te kabul edilen maddelere göre; drift yapan sürücülere 140 bin TL, yaya yolunda scooter kullananlara ise 5 bin TL para cezası uygulanacak.

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında trafik cezalarını artıran düzenlemelerin yer aldığı 6 maddeyi daha kabul etti. Yeni kabullenmeyle birlikte trafikteki birçok kural ihlaline yönelik para cezaları ve yaptırımlar daha da ağırlaştırılıyor.

DRİFT YAPANA 140 BİN TL CEZA

Kanun teklifine göre drift ve tehlikeli sürüş hareketleri artık yasak kapsamına alınıyor. Kamuoyunda "drift atmak" olarak bilinen akrobatik sürüşleri yapanlara 140 bin TL para cezası kesilecek, sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak ve araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Bu maddelere uymayan sürücüler için süre sonunda sürücü belgesi, psikoteknik değerlendirme ve cezanın tamamının ödenmesi şartıyla iade edilecek.

YAYA YOLUNDA SCOOTER KULLANANA 5 BİN TL CEZA

Yeni düzenleme, bisiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisiklet gibi araçların yayalar için ayrılmış alanlarda sürülmesini de cezalandırıyor. Bu ihlallerde 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca paylaşımlı elektrikli scooter işletmecilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yetki belgesi alması zorunluluğu getirildi; belge olmadan hizmet verenlere 86 bin 900 lira ceza kesilecek.

Kanun teklifinde ayrıca, drift gibi tehlikeli sürüşlerin yanı sıra izin alınmadan yapılan yarışlar ve benzeri riskli sürüşlere de yaptırımlar konuldu. Bu tür eylemlere 46 bin lira para cezası ve 2 yıl süreyle sürücü belgesinin geri alınması öngörülüyor; aracın da 60 gün trafikten men edilmesi kararlaştırıldı.

Kabullenmiş maddeler arasında, trafik güvenliği ve denetimini artırmaya yönelik çeşitli başka uygulamalar da bulunuyor; bu kapsamda yönetmeliklere uygun olmayan araç yüklemeleri ve trafik düzenlemelerine aykırı hareket eden sürücülere de idari yaptırımlar uygulanacak.

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 6 madde daha Meclis'te kabul edildi! Trafikte bunu yapan gerçekten yandı - Son Dakika

