Son Dakika Haberleri: 6. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali 6 Eylül'de yapılacak
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6. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali 6 Eylül'de yapılacak

3 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali bu yıl 6 defa gözleri gök yüzüne çevirecek.

6. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali 6 Eylül'de yapılacak, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali bu yıl 6 defa gözleri gök yüzüne çevirecek. Yaklaşık 35 uçağın katılacağı festivalde SOLOTÜRK gösteri yapacak.


6 Eylül saat 16.00 da başlayacak gösterilere 35 uçak katılacak. Gösterilere üniversiteler, özel uçuş okulları, özel uçaklar, gyrocopterler, paramotorlar katılacak. Edremit'in Akçay Mahallesi kordonunda yapılacak gösterilerin finalinde ise SOLOTÜRK sahne alacak.


Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Adem Kuşçuoğlu tüm bölge halkını ve havacılık meraklılarını 6 Eylül akşamı Akçay Sahili'ne bu güzel gösterileri izlemek için davet ettiğini ifade etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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