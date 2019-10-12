Son Dakika Haberleri: 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı
Son Dakika Genel 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı

6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı

1 saat önce

6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldıANKARA - 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, vefatının 32'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı

ANKARA - 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, vefatının 32'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Fahri Sabit Korutürk'ün ailesi, devlet erkanı ve askeri yetkililer katıldı. Özgeçmişi okunan Korutürk'ün kabrine, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aile çelenkleri bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi. Tören sonunda protokol üyeleri, aile yakınlarına taziyelerini iletti.

6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı

Fahri Korutürk, Cumhurbaşkanı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
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