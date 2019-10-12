6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı
ANKARA - 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, vefatının 32'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Fahri Sabit Korutürk'ün ailesi, devlet erkanı ve askeri yetkililer katıldı. Özgeçmişi okunan Korutürk'ün kabrine, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aile çelenkleri bırakıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi. Tören sonunda protokol üyeleri, aile yakınlarına taziyelerini iletti.