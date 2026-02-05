6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Mesaj - Son Dakika
6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Mesaj

05.02.2026 19:46
ULUSDER Başkanı Polat, 6 Şubat depremini anarak dayanışma ve yeniden inşa vurgusu yaptı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Genel Başkanı Özcan Polat, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Deprem felaketini yaşayan şehirlerden Malatya'da faaliyet gösterdiklerini belirten ULUSDER Genel Başkanı Polat, 6 Şubat'ın sadece bir afet değil, aynı zamanda milletçe kenetlenmenin ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir tarih olduğunu ifade etti. Polat, "6 Şubat'ta sadece şehirlerimiz yıkılmadı, yüreklerimiz de enkaz altında kaldı. Malatya başta olmak üzere depremden etkilenen tüm şehirlerimizde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu büyük acıyı yaşayan bir şehir olarak o günün sorumluluğunu ve hafızasını her zaman taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası süreçte devlet ve milletin el ele vererek güçlü bir yeniden inşa süreci yürüttüğünü vurgulayan Polat, "Devletimizin öncülüğünde, milletimizin desteğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalkıyor. Konutlarımız hızla inşa edildi, edilmeye ve hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Bizler de iş dünyası olarak üretimin, istihdamın ve şehirlerimizin yeniden güçlenmesinin yanında durmayı sürdürüyoruz" dedi.

ULUSDER olarak deprem sonrası süreçte iş dünyasının yeniden ayağa kalkması, üretimin devam etmesi ve şehirlerin ekonomik olarak güçlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Polat, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. "6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız"

diyen Polat, "Millet olarak birbirimize tutunarak yaralarımızı sardık, sarmaya da devam edeceğiz. Devletimizin ve milletimizin yanında, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

