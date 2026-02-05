6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay\'da depremde zarar gören simge yapılar aslına uygun şekilde ayağa kaldırıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören tarihi simge yapılar, kapsamlı ihya ve restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde ayağa kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, ev ve iş yerinin yıkıldığı felakette kentin simge yapıları da zarar gördü.

Depremde ağır hasar gören, Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen, Kurtuluş Caddesi'ndeki Habib-i Neccar Camisi'nde asrın inşa seferberliğiyle çalışma yürütüldü.

İlk etapta caminin enkazından nitelikli parçalar kurtarılıp numaralandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülen inşa çalışmasıyla nitelikli parçalar da kullanılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen cami, 27 Aralık 2025'te ibadete açıldı.

Meclis binası kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacak

1927'de inşa edilen ve Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar bir yıl meclis binası olarak hizmet veren yapıda da afetin ardından çalışma yürütüldü.

Cumhuriyet Alanı'nda yer alan yapının yeniden ayağa kaldırılabilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda Doğuş Grubu katkılarıyla çalışmalar gerçekleştirildi.

Meclis binası ve yan tarafındaki Adalı Konağı, çalışmalarla yeniden aslına uygun şekilde inşa edilerek kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunması amacıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Depremlerde zarar gören Hatay Devleti Millet Meclisinin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının oy birliğiyle alındığı tarihi Valilik binası da yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılarak kentin simge yapıları arasındaki yerini korudu.

"Hatay kadim bir medeniyet şehridir"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, deprem sonrası yalnızca şehri değil, tarihi de ayağa kaldıracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Masatlı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ve dünyada eşi benzeri olmayan afet sonrası ihya, inşa ve imar seferberliği kapsamında Hatay'ımızın simge yapıları aslına sadık kalınarak eskisinden daha sağlam zeminler üzerinde ve güçlü şekilde yeniden ayağa kaldırılmıştır. Bu süreçte her bir taş, her bir iz arkeolojik bir hassasiyetle, tarih bilinciyle ele alınmıştır. 27 Aralık 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Habib-i Neccar Camimiz ile tarihi Hatay Devleti Meclis binamız yeniden hizmete alınmıştır. Bu açılışlar Hatay'ımız için sadece birer yapı teslimi değil, inancımızın, milli irademizin ve medeniyet hafızamızın yeniden dirilişinin sembolü olmuştur."

Depremlerde tam göçme şeklinde hasar alan Habib-i Neccar Camisi'nden bugün yeniden ezan seslerinin yükselmeye başladığını dile getiren Masatlı, caminin yalnızca kentin mimari bir değeri değil, asırlardır imanın, sabrın ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade etti.

Masatlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hatay'ımızın siyasi kaderinin millet iradesiyle şekillendiği tarihi Hatay Devleti Meclis binası ise ana vatanla bütünleşme iradesinin vücut bulduğu, milli kararlılığın kurumsal hafızası olan eşsiz bir yapıdır. Bu yapının da yeniden ayağa kaldırılmasıyla, Hatay'ımızın tarihsel sürekliliği güçlü biçimde geleceğe de taşınmış olacaktır. Tarihi Hatay Valiliği hizmet binasındaki çalışmalar son aşamaya geldi, ince işçiliği kaldı. En kısa sürede o da hizmete alınacaktır. Bu kıymetli yapının da kısa süre içerisinde, özgün kimliğiyle korunarak Hatay'ımıza yeniden kazandırılması insanlarımız nezdinde de kamusal cephede de bir moral olacaktır.

Hatay, tarih boyunca defalarca yıkılmış ancak her seferinde küllerinden yeniden doğmayı başarmış kadim bir medeniyet şehridir. Bugün yürütülen bu çalışmalarda, yalnızca yapıların değil, Hatay'ımızın ruhunu, hafızasını ve ortak geleceğe olan inancının da yeniden inşa edildiğini görüyoruz."