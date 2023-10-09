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6 Yaşındaki Çocuğun Evlendirilmesi Davasında Gerginlik - Son Dakika

6 Yaşındaki Çocuğun Evlendirilmesi Davasında Gerginlik

Son Güncelleme: 09.10.2023 14:08

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davanın duruşması sonrasında Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) açıklama yapması sırasında bir kişi tepki gösterdi. Polis tarafından uzaklaştırılan kişi, öğretmeniyle evlenen çocukların olduğunu belirtti.

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davanın duruşması sonrasında gerginlik çıktı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) açıklama yaptığı sırada bir kişi, "Öğretmeniyle evlenen bir çocuk, pardon bir genç kızın davasıdır" dedi. Tepki gösteren kişi polis tarafından uzaklaştırıldı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 10.30'da başladı. Bir önceki celse Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı istifa etmişti. Gümüşel'in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı 23 Ekim Pazartesi gününe erteledi.

"ÖĞRETMENİYLE EVLENEN ÇOCUKLAR VAR"

Duruşma sonrasında UCİM derneği açıklama yapmak istedi. Bu sırada bir kişi bu açıklamayı bölerek, "Öğretmeniyle evlenen bir çocuk, pardon bir genç kızın davasıdır. Bunu böyle bilin. Ben Bayburtluyum, benim çocuğumu 6 yaşındayken Kuran kursuna verdik, Kuran'ı geçtiği için gelinlik giydirdik. Bu bilinen ve yapılan bir şeydir. Çocuk büyümüş 18 yaşına gelmiş aynı hocayla evlenme durumu olmuş. Neticesinde öğretmeniyle evlenen çocuklar var" dedi. Tepki gösteren kişi polis tarafından uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA

Kuran-ı Kerim, Çocuk, Evlilik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 Yaşındaki Çocuğun Evlendirilmesi Davasında Gerginlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 Yaşındaki Çocuğun Evlendirilmesi Davasında Gerginlik - Son Dakika
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