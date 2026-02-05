6 Yaşındaki Elanur Tabakoğlu Servis Aracının Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

6 Yaşındaki Elanur Tabakoğlu Servis Aracının Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

6 Yaşındaki Elanur Tabakoğlu Servis Aracının Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
05.02.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de okul çıkışında servis aracına binmek için koşan Elanur Tabakoğlu, başka bir aracın çarpmasıyla öldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, servis aracına binmek için koşarken bir başka servis midibüsünün çarptığı Elanur Tabakoğlu (6), memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi. Tabakoğlu'nun bineceği servisin şoförünün eşi de olan hostesin o gün işe gelmediğini belirten Basat Köyü Muhtarı Hasan Kuzucu, "Çocuk da arabasına bineceğim diye başka arabaya biniyor, yanlışlıkla. Arabadan inip kendi arabasının peşine koşuyor. O anda geri geri giden bir servis aracı onu çiğniyor" dedi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki özel ilkokulun önünde meydana geldi. Okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na, İ.C.'nin kullandığı 41 P 3597 plakalı servis midibüsü çarptı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Elanur Tabakoğlu'nun cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin ardından morgdan alınıp memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Basat köyüne götürüldü. Evlerinin önünde helallik alınan kızı Elanur'un tabutunu omuzlayan Fatih Tabakoğlu, cami önünde de taziyeleri kabul etti. Elanur, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

'SERVİS OKULUN BAHÇESİNE O GÜN GİRMİYOR'

Elanur Tabakoğlu'nun, öğrenci servis şoförünün eşi olan hostesin kaza günü çalışmadığını söyleyen Basat Köyü Muhtarı Hasan Kuzucu, "Çocuk 1'inci sınıfa gidiyor. Her gün okulun bahçesine giren servis o gün girmiyor. Çocuk da arabasına bineceğim diye başka bir arabaya biniyor, yanlışlıkla. Arabadan inip kendi arabasının peşine koşuyor. O anda geri geri giden bir servis aracı onu çiğniyor. Kendi servisi bırakıp gitmiyor, biraz uzaktaymış. Unutuyor yani onu okulda" dedi.

Öte yandan, gözaltına alınan servis şoförü İ.C.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Kocaeli, Güncel, Gebze, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Yaşındaki Elanur Tabakoğlu Servis Aracının Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı
Batman’da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:55:40. #.0.4#
SON DAKİKA: 6 Yaşındaki Elanur Tabakoğlu Servis Aracının Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.