Son Dakika Haberleri: 60 Bin Dolar Ödüllü Uluslararası Lale Cup Tenis Turnuvası Başladı

60 Bin Dolar Ödüllü Uluslararası Lale Cup Tenis Turnuvası Başladı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Lale Cup Tenis Turnuvası, bugün eleme maçlarıyla başladı.

60 Bin Dolar Ödüllü Uluslararası Lale Cup Tenis Turnuvası Başladı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Lale Cup Tenis Turnuvası, bugün eleme maçlarıyla başladı. İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkı İBB Spor Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvanın eleme müsabakalarının ilk gününde milli tenisçi Selin Övünç, Hollandalı rakibi Rosalie Van der Hoek'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçti. Övünç ana tabloya kalmak için yarın Hırvat rakibi Ana Vrljic ile karşılacacak.

Toplam 60 bin Dolar ödüllü uluslararası Lale Cup'ın bugün başlayan eleme maçlarında yer alan 6 milli oyuncudan galibiyete uzanan tek isim Selin Övünç oldu. Yarın başlayacak ana tablo maçlarında Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay ve Berfu Cengiz kendi puanları ile; İpek Soylu, İpek Öz, Zeynep Sönmez, Betina Tokaç ise wild cardla yer alacaklar.

ANA TABLO KURALARI ÇEKİLDİ

Yarın başlayacak ana tablo maçlarının kurası da bugün çekildi. İpek Öz, Ukraynalı rakibi Olga Ianchuck ile karşılaşırlarken Pemra Özgen'in rakibi Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden 8'inci seribaşı Raluca Geargiana Serban olacak. Çağla Büyükakçay'ın Rus rakibi Anastasia Gasanova karşısında mücadele edeceği turnuvada İpek Soylu, Belçikalı rakibi 7'nci seribaşı Greet Minnen karşısında galibiyet arayacak. Betina Tokaç'ın rakibi ise 6'ncı seribaşı Hintli Ankita Raina olacak. Çekilen kura sonucu iki milli tenisçi Zeynep Sönmez ve Berfu Cengiz birbirlerine karşı mücadele edecekler.

Maçlar 9 Nisan Salı günü saat 11.00'de başlayacak  ve Zeynep Sönmez, Berfu Cengiz, Selin Övünç ie Betina Tokaç da yarın tekler kategorisinde mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:08 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tenis, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş 16 Yıl Sonra Bir Maçta 7 Gol Attı Adem Ljajic: Eğer Burak Yılmaz Sezon Başında Gelseydi Daha Farklı Olurdu Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçında VAR Skandalı Çaykur Rizespor Ağlarına 3 Gol Bırakan Güven Yalçın: Oyum Ljajic'e
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 23:32:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 60 Bin Dolar Ödüllü Uluslararası Lale Cup Tenis Turnuvası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]