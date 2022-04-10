600 yıldır Bursa'nın Dedeler köyünde davul çalınmıyor! - Son Dakika
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600 yıldır Bursa'nın Dedeler köyünde davul çalınmıyor!

10.04.2022 23:44

Bursa'nın Dedeler köyünde 600 yıldır davul çalınmıyor. Nedenini ise Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhari Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiç bir şekilde davul çalınmıyor." ifadeleriyle açıklıyor.

Keles ilçesinin Dedeler köyü sakinleri tam 600 yıldır Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalmıyor.

1400'lü yıllarda Rumları irşat etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhari Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor. Dedeler sakinleri, Selahaddin Buhari Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor. Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor. 600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.

Bursa'nın Dedeler köyünde 600 yıldır davul çalınmıyor

"KÖYDE HİÇ BİR ŞEKİLDE DAVUL ÇALINMIYOR"

Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhari Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiç bir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor" dedi.

Bursa'nın Dedeler köyünde 600 yıldır davul çalınmıyor
Bursa'nın Dedeler köyünde 600 yıldır davul çalınmıyor
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Mehmet Keskin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 600 yıldır Bursa'nın Dedeler köyünde davul çalınmıyor! - Son Dakika


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