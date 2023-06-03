6284 çıkmazı! Özlem Zengin "Kırmızı çizgimizdir" dedi ama Fatih Erbakan değiştirmekte kararlı - Son Dakika
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6284 çıkmazı! Özlem Zengin "Kırmızı çizgimizdir" dedi ama Fatih Erbakan değiştirmekte kararlı

03.06.2023 11:44

Dün bir canlı yayına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, AK Partili Özlem Zengin'in "6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir" sözü hatırlatıldı. Erbakan, "Özlem Hanım'ın orada kastettiği bana kalırsa, kadına şiddet konusu kırmızı çizgi. 6284 haşa bir ayet değil. Avrupa'dan ihraç edilmiş bir kanun. Bunun eksiğinin gediğinin giderilmesi, yanlışı varsa düzeltilmesi gayet tabi." dedi.

TBMM'deki yeni yasama dönemi dün yemin töreni ile başladı. Meclis'te gerçekleşen CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'ya konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimini değerlendirdi.

ZENGİN, "KIRMIZI ÇİZGİMİZ" DEMİŞTİ

Erbakan'a daha sonra "Kadınlara yönelik şiddetle alakalı 6284 sayılı kanunun hemen değişmesi yönünde bir girişimde bulunacak mısınız? Özlem Zengin 'bizim kırmızı çizgimiz' demişti. AK Parti'nin Grup Başkanvekili olacak, öyle görünüyor. Bugün karşılaştınız mı, el sıkıştınız mı? Özlem Hanım'la karşılaştığınız da söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"HAŞA BİR AYET DEĞİL"

Erbakan, "Yok, karşılaşmadık. Özlem Hanım'ın orada kastettiği bana kalırsa, kadına şiddet konusu kırmızı çizgi, 6284 haşa bir ayet değil. Avrupa'dan ihraç edilmiş bir kanun. Bunun eksiğinin gediğinin giderilmesi yanlışı varsa düzeltilmesi gayet tabi. Ama 'kadına şiddet konusu kırmızı çizgimizdir' dediğini düşünüyorum. Böyle bir noktada da bizde aynı şekilde kadına değil sadece bütün canlılara hayvanlara, doğaya, tabiata... Şiddet bizim inancımıza aykırı. Böyle bir şeyin kabul edilmesi, onaylanması mümkün olamaz. Bizim 6284 ile ilgili söylediğimiz bazı aksaklıkları ve eksiklikleri nedeniyle mağduriyetlere yol açıyor. Bir kere suçun ispat edilmesi ortada yok. Sadece beyana dayalı bir şekilde, kadının beyanıyla... Tabii mağdurun beyanı. Aynı şekilde erkeğe de bu hak verilmiş. Biz sadece kadının bu hakkı var diye karşı çıkmıyoruz erkek de, hanımım bana şiddet uyguladı, desem benim de beyanım geçerli ama bu olmamalı. İddia sahibinin iddiasını ispatlaması lazım." dedi.

YORUMLAR (1)
  • nuri yildiz: Gerçek hayatta kırmızı çizgi arıyorsanız evli kadının bir başkası ile ilişkisi varsa hapis cezası getirin..AL SANA KIRMIZI ÇİZGİ..Cinayet ve kavgaların sebebini bir araştır . Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel 6284 çıkmazı! Özlem Zengin 'Kırmızı çizgimizdir' dedi ama Fatih Erbakan değiştirmekte kararlı - Son Dakika


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