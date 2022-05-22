63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi

Diyarbakır'ın Sur İlçesinin Melikahmet Caddesinde seyyar satıcılık yapan Selim Bayrak borç batağında olup kredi talebinde bulunduğu özel bankadan da ret cevabı alınca intihar etti.

SESSİZ SEDASIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunca otopsi işlemi tamamlandıktan sonra cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bayrak asri mezarlıkta sessiz sedasız toprağa verildi.

EVİ TAMAMEN YIKILDI

Sur'un Fatihpaşa Mahallesinde yaşayan Bayrak'ın evi hendek olaylarında ağır hasar gördü. Yaşanan gelişme üzerine yaşadığı mahalleyi terk edip kiraya çıkmak zorunda kalan Bayrak'ın evi tamamen yıkılırken, olaylar sonrasında kendisine 27 bin lira ödeme yapıldığı öğrenildi.

ESKİ OTELLERDE KONAKLAMAYA BAŞLAMIŞ

Yalnız yaşayan Bayrak'ın yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak kirasını bile ödeyemez duruma gelince amcasının evine sığındığı, burada da ailevi sorunlar yaşayınca kısa süre önce Sur'un köhne sokaklarındaki eski otellerde konakladığı bildirildi.

SORUNLARIYLA İLGİLİ YAYIN DA YAPMIŞ

Sözcü'nün haberine göre Selim Bayrak, geçtiğimiz haftalarda Ağaçkakan isimli sosyal medya yayınında da ekonomik sorunlar ve uygulamalardan yakınmıştı.