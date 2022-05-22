Diyarbakır'ın Sur İlçesinin Melikahmet Caddesinde seyyar satıcılık yapan Selim Bayrak borç batağında olup kredi talebinde bulunduğu özel bankadan da ret cevabı alınca intihar etti.
Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunca otopsi işlemi tamamlandıktan sonra cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bayrak asri mezarlıkta sessiz sedasız toprağa verildi.
Sur'un Fatihpaşa Mahallesinde yaşayan Bayrak'ın evi hendek olaylarında ağır hasar gördü. Yaşanan gelişme üzerine yaşadığı mahalleyi terk edip kiraya çıkmak zorunda kalan Bayrak'ın evi tamamen yıkılırken, olaylar sonrasında kendisine 27 bin lira ödeme yapıldığı öğrenildi.
Yalnız yaşayan Bayrak'ın yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak kirasını bile ödeyemez duruma gelince amcasının evine sığındığı, burada da ailevi sorunlar yaşayınca kısa süre önce Sur'un köhne sokaklarındaki eski otellerde konakladığı bildirildi.
Sözcü'nün haberine göre Selim Bayrak, geçtiğimiz haftalarda Ağaçkakan isimli sosyal medya yayınında da ekonomik sorunlar ve uygulamalardan yakınmıştı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi - Son Dakika