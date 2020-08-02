"64"ünden sonra ehliyetini alarak direksiyon başına geçti - Son Dakika

"64"ünden sonra ehliyetini alarak direksiyon başına geçti

Şanlıurfa'da oturan 64 yaşındaki Zeynep Balın, eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sokağa çıkamaması üzerine, ehliyet alarak direksiyon başına geçti.

Şanlıurfa'da oturan 64 yaşındaki Zeynep Balın, eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sokağa çıkamaması üzerine, ehliyet alarak direksiyon başına geçti.

Haliliye ilçesi kırsalındaki Kısas Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk ve 10 torun sahibi Zeynep Balın, evlatlarının işleri gereği farklı illere gitmesi üzerine eşiyle yalnız yaşamaya başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 71 yaşındaki eşi İmam Balın'ın da sokağa çıkamaması üzerine Zeynep Balın, evin bütün yükünü omuzladı.

Balın, evin ihtiyaçlarını karşılarken ehliyeti olmadığı için otomobillerini kullanamayınca, bu eksikliği gidermek için sürücü kursuna yazıldı.

Salgın sürecinde motorlu taşıtlar sınavı için hazırlanan kitaba çalışan Balın, ilerlemiş yaşına rağmen ilk kez girdiği sınavı başarıyla geçti. Daha sonra uygulamalı direksiyon dersleri alan Balın, usta öğreticilerin desteğiyle ilk uygulamalı sınavdan da başarıyla geçerek, sürücü belgesini almaya hak kazandı.

"Trafiğe çıkmak çok güzel bir duygu"

Zeynep Balın, AA muhabirine, ilkokul mezunu olduğunu, maddi imkansızlıklar nedeniyle daha fazla okuyamadığını söyledi.

Kovid-19'un kendilerinin de hayatını etkilendiğini belirten Balın, "Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle eşim yaşından dolayı dışarı çıkamadı ve araç kullanamadı. İhtiyaçlarımızı gidermek için otomobil kullanmak gerekiyordu. Bu nedenle ehliyet almaya karar verdim." dedi.

Balın, şu ifadeleri kullandı:

"Sınava ilk çalışmaya başladığımda bilgiler biraz zor geldi. Sonra pandemiden dolayı sınav ertelenince geniş bir zaman çalışma fırsatım oldu. Bu süreçte bütün bilgileri öğrendim, ezberledim. Kurs kapalı olmasına rağmen öğreticilerin desteği ve yardımıyla sınava çalıştım. Sonra ilk kez girdiğim sınavı başarıyla geçtim. Daha sonra uygulamalı direksiyon eğitimine başladım. Direksiyon eğitiminde çok hevesliydim ve önceden araba sürmeye meraklıydım. Usta öğreticilerin yardımıyla çabuk öğrendim. Köyde de biraz sürdüm, pratik yaptım. Direksiyon sınavını da geçerek ehliyetimi aldım. Ehliyeti aldıktan sonra zaten güvenim daha da arttı. İlk başta trafiğe korkarak çıktım ama sonra korkacak bir şey olmadığını anladım. Trafiğe çıkmak çok güzel bir duygu, çok mutlu oldum."

"Tuttuğunu koparan bir yapıya sahip"

İmam Balın ise artık yollarda kadın sürücü sayısının arttığına işaret etti.

Balın, "Araç kullanmak, ehliyet almak insanın bir uzvu gibi ihtiyaç olmuş. Eşim de ehliyet almaya hevesliydi, zaten tuttuğunu koparan bir yapıya sahip. Hangi işe el attıysa üstesinden rahatlıkla gelmiştir. Ehliyet alınca da çok mutlu olduk. Fırsat buldukça ben de kendisine direksiyon dersleri vermeye çalıştım." diye konuştu.

Sürücü kursunun usta öğreticisi Mustafa Ay da Zeynep Balın'ın azmine hayran kaldıklarını söyledi.

Salgın sürecinde Balın ile telefon üzerinden sürekli iletişim halinde olduklarını ve eğitimi bu şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Ay, Balın'ın herkese örnek olacak bir başarı sağladığını ifade etti.

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 11:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '64'ünden sonra ehliyetini alarak direksiyon başına geçti - Son Dakika
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