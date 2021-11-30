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İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI

30.11.2021 10:24

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yeditepe Üniversitesi, 65 yaş üstü vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için dijital okuryazarlık eğitimi başlattı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yeditepe Üniversitesi, 65 yaş üstü vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için dijital okuryazarlık eğitimi başlattı. İki buçuk ay sürecek eğitimde, yaşlıların yakınlarını arayabilme, görüntülü konuşma, konum gönderme, fotoğraf çekme, online bankacılık işlemlerini yapma ve e-devlet, e-nabız gibi çok ihtiyaç duyulan sitelerin kullanımı konusunda becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Altan Kar öncülüğünde Yarenlik Platformu desteğiyle 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bir proje hayata geçirildi. Dijital Okuryazar Türkiye projesinin pilot çalışması kapsamında, 7 kişi, 10 Hafta boyunca, her cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi'ne gelerek eğitim alacak.

65 YAŞ ÜSTÜ ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPABİLECEK

E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin verdiği eğitimlerde yaşlıların, ihtiyaç duyduklarında sosyal platform üzerinden sosyal ilişkilerini geliştirmeleri, dijital bankacılık, online alışveriş, yakınlarını arayabilme, görüntülü konuşma ve fotoğraf çekme gibi hayatlarını kolaylaştıran işlemleri yapmaları sağlanacak.

Ocak ayında üniversitenin diğer bölümlerinin öğrencilerinin de desteği ile daha geniş bir çalışma ile 65 yaş üzeri daha çok kişi bu eğitimden yararlanabilecek. İsteyenler Yarenlik Yolu ekibi aracılığıyla eğitimlere başvurabilecek.

'SOSYAL İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNİ HEDEFLİYORUZ'

Eğitim programı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Altan Kar, 'Pandemi sürecinde 65 yaş üstü insanlar sosyal ilişkilerini ve kendilerine bakımla ilgili birtakım ihtiyaçlarını gidermek konusunda zor durumda kaldı. Hayatlarını çoğunlukla evden idare etmek zorunda kaldılar. Bu süreç içinde dijital konularda becerilerini geliştirmelerinin ne kadar önemli bir konu olduğu da ortaya çıktı. Yaşlılarımızın sosyal platform üzerinden sosyal ilişkilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda yakınlarını arayabilme, görüntülü konuşma ve fotoğraf paylaşabilme gibi becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Dijital bankacılık ve online alışveriş gibi becerilerini geliştirme konusunda destek oluyoruz. Yaklaşık 2 buçuk ay boyunca bu eğitimlerimiz devam edecek. E- Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri 65 yaş üstü büyüklerimize dijital eğitim konusunda yardımcı olacaklar' dedi.

'GENÇLERİN ENERJİSİNİ YAŞLILARIMIZLA BULUŞTURMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Yarenlik Platformu Kurucusu Refika Yazgaç ise 'Pandemiden önce de 65 yaş üzeri insanlarla yüz yüze yapmış olduğumuz çalışmalarla yaşlıların tecrübelerini gençlerle, gençlerin enerjisini yaşlılarımızla buluşturmak için yola çıktık. Pandemi sonrası yüz yüze görüşmeleri yapamadığımız için dijital ortama taşımayı hedefledik. 65 yaş üstü insanlarımızla zoom ortamında bir araya geldik. Dijital platformları kullanmakta zorlandılar. Dijital platformlarda buluşabildiklerimiz sağlık sorunlarını unuttular, özlemlerini giderdiler. Dijital platformları tam olarak kullanamadıkları için bazı dostlarımız aramıza katılamadı. Yeditepe Üniversitesi'nin yapmış olduğu bu projeyle birlikte daha fazla 65 yaş üzeri büyüklerimizle bir araya geldik' ifadelerini kullandı.

'GÜZEL SONUÇLAR ELDE EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

65 yaş üstü vatandaşlara proje kapsamında eğitim veren yüksek lisans öğrencisi Nail Helvacılar da '65 yaş üstü büyüklerimizin de dijital okur yazar olabilmeleri için onlara çeşitli beceriler edindiriyoruz. Sosyal medya platformlarını rahatça kullanabilmeleri için destek veriyoruz. Bu eğitimi verdiğim için mutluyum. Güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum' diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Eğitim almaya gelen 75 yaşındaki Gülay Kasacı Suma ise 'Bu eğitimi hocalarımdan duyduğumda çok heyecanlandım. Huzurevinde kalıyorum. Birbirinize sevgiyle bakın. Birbirinizi sevin sayın. Hayat her şeye rağmen çok güzel' dedi.

'ÜNİVERSİTE HEYECANI YAŞADIM'

76 yaşındaki Elmas Turan da 'İki çocuğum var. Üniversiteye gitmedim ama arkadaşlar bana üniversite heyecanı yaşattı. Hocalarımız dünya tatlısı insanlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde yeniden hayata bağlandım. Bu gruba katıldığım için çok mutluyum' diye konuştu.

İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI
İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI

Yeditepe Üniversitesi, Yüksek Lisans, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-65 YAŞ ÜSTÜNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLADI - Son Dakika
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