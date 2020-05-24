65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağın tadını çıkardı - Son Dakika

Dışarıya çıkan vatandaşların parklarda vakit geçirmesi

Yürüyüş yapan vatandaşlar

BOLU - Bolu'da, saat 14.00'te sokağa çıkanlar, kent merkezindeki yeşil alanlar ile yürüyüş yollarına akın etti.

Bolu

Bolu'da normalde araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk ile Hastane bulvarları, Cumhuriyet ve İzzet Baysal caddelerinde sadece görevliler ve izinli vatandaşlar bulunuyor. Polis ekipleri, araç trafiğinin olduğu cadde ve sokaklarda uygulama yaparak, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor. Öte yandan, İzzet Baysal Caddesi'nin trafiğe kapalı alanı ile Kent ve Demokrasi meydanlarında da sessizlik hakim.