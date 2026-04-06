65 yıl aradan sonra gelen tarihi şampiyonluk

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
06.04.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İngiliz futbol kulübü Lincoln City, 65 yıl aradan sonra İngiltere'nin ikinci kademe ligine yükselerek taraftarlarına büyük bir gurur yaşattı. Şehirde karnaval havası estiren bu zafer, alt liglerdeki 65 yıllık bekleyişe son verdi.

İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Lincoln City, destansı bir başarıya imza atarak tam 65 yıl aradan sonra yeniden İngiltere’nin ikinci kademe ligine (Championship) yükselmeyi başardı. En son 1961 yılında bu seviyede mücadele eden "The Imps" (Şeytanlar), yarım asrı deviren bekleyişin ardından taraftarlarına büyük bir gurur yaşattı.

STAT BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Ligin bitimine haftalar kala garantilenen bu şampiyonluk şehirde tam anlamıyla bir karnaval havası yarattı. Kulübün istikrarlı yönetimi ve teknik heyetin başarılı stratejisiyle gelen bu zafer, alt liglerdeki sabırlı bekleyişin en tatlı meyvesi oldu. Takım ve taraftarlar, gelen şampiyonluğu stadyumda doyasıya kutladı. 

1961'DEN BUGÜNE UZUN BİR YOL

Lincoln City, 1960-61 sezonunda veda ettiği 2. Lig seviyesine dönmek için onlarca yıl boyunca farklı kademelerde mücadele etti. Hatta kulüp, bu süreçte profesyonel liglerin dışına (National League) kadar gerilemişti. Ancak son yıllarda yakalanan ivme, kulübü küllerinden doğurarak İngiliz futbolunun zirve basamaklarına geri taşıdı.

İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 22:41:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.