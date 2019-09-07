Son Dakika Haberleri: 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
Son Dakika Spor Haber

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

22 dakika önce

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, ikinci gün müsabakaları yapıldı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, ikinci gün müsabakaları yapıldı.

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı'daki güreşlere, 72'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 500 pehlivan katıldı.

Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşlerin ikinci gününde, son altı yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun yanı sıra ikiz kardeşler İsmail ve Turan Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı da mücadele etti.

Alt boylarda final yapacak pehlivanlar dışında, başpehlivanlardan 16 sporcu yarınki finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Yarın 13 boyda çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, final mücadelelerinin çok daha çekişmeli geçmesini beklediklerini söyledi.

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, yarınki final karşılaşmalarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Antalya, Elmalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Araştırma: beynimizden çok internete güveniyoruz
12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti Balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başlayınca, tezgahlar boş kaldı Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:29:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]