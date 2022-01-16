7 AYLIK BEBEĞİNİ 5 AY SONRA GÖRDÜ - Son Dakika

BURSA'da, 2 yıl önce evlenen Sevgi (19) Özbay, 7 ay önce dünyaya getirdiği kızı Besime Nur'u eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 5 aydır göremeyince boşanma davası açtı. Dava devam ederken mahkeme, çocuğun velayetini geçici olarak annesine verdi. Besime Nur, avukatlık bürosunda, babasından alınıp annesine teslim edildi. Sevgi Özbay, 5 aydır görmediği kızını gözyaşları ile öpüp kokladıktan sonra, kızıyla birlikte Malatya'ya döndü.

Uzaktan akraba olan Sevgi Özbay ile Hakan Özbay (33) 2020 yılında evlendi. Çift, 7 ay önce dünyaya gelen kızlarına 'Besime Nur' adını verdi. Sevgi ve Hakan Özbay arasında daha önceden başlayan geçimsizlik kızları da doğunca devam etti. Bunun üzerine Hakan Özbay, eşi Sevgi Özbay'ı Malatya'daki ailesinin yanına gönderdi. Ancak, anne sütü almasına rağmen Besime Nur'u kendisine vermedi. Çocuğu elinden alınan Sevgi Özbay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gözene köyündeki anne ve babasının yanına yerleşti. Kızını, aylarca göremeyen Sevgi Özbay, Bursa 11'inci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu'ndan atanan Kamran Karasu, Sevgi Özbay'ın avukatı olarak girdiği Aile Mahkemesi'nde, Besime Nur'un halen süt emdiğini ve annesine ihtiyacı bulunduğu yönündeki delillerini mahkemeye sunarak, çocuğun anneye verilmesini istedi. Mahkeme, avukatın bu talebi doğrultusunda bebeğin, anneye verilmesinin kararlaştırdı.

5 AYDIR GÖRMEDİĞİ KIZINA AVUKATLIK OFİSİNDE KAVUŞTU

Bunun üzerine baba Hakan Özbay ile diyaloga geçen avukat Karman Karasu, mahkeme kararı gereği bebeğin anneye verilmesini istedi. Taraflar arasında yapılan görüşme sonucu, Sevgi Özbay, babası Ahmet ve annesi Arzu Özbay ile birlikte Malatya'dan Bursa'ya gelip, bir odada kızının kendisine verilmesini beklemeye başlardı. Bu sırada, Bursa'da yaşayan Hakan Özbay ile babası Ahmet Turan Özbay da avukatın bürosuna gelip diğer odaya geçerek birbirlerini görmeden beklemeye başladı.

Babası ve dedesinin öptüğü bebeği alan Avukat Kamran Karasu, çocuğu bekleyen annesine teslim etti. 7 ay önce dünyaya getirdiği kızını 5 ay sonra gören Sevgi Özbay gözyaşlarıyla Besime Nur'u öpüp koklayıp dakikalarca sevdi, karnını doyurdu, altını temizledi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Eşinin, kızlarıyla yeterince ilgilenmediğini öne süren Hakan Özbay, Sevgi, Besime Nur'a yeterince bakmıyordu. Anne sütünü sağıp biberona koyuyordu. Komşu ziyaretine gidiyordu. Sütü ise ben çocuğa içiriyordum. Ayrıca, özel hayatımı komşularımıza anlatmış. İlk gecemizi anlatmış. Ailemi kötülemiş. Kendisini hep acındırmış. Bir yıl evli kaldık. Kendisi iki ay bile çocuğuma bakmadı. Mektup bırakıp, ik ikez intihara teşebbüs etti. Onun yazdığı mektupları mahkemeye vereceğim dedi.

Dede Ahmet Turan Özbay ise 'Yargının verdiği karar doğrultusunda, torunum Besime Nur'u teslim etmeye geldik. Oğlum, ben, ailem torunuma 7 ay boyunca çok iyi baktık. Aşılarını yaptırdık. Özel mama ve taze meyve sularıyla, sağlıklı bir şekilde yetiştirdik. Yargı nedeniyle, süt ihtiyacı olduğu için anneye teslim ediyoruz diye konuştu.

Anne Sevgi Özbay ise 'Avukatım sayesinde kızıma kavuştum. 2 aylıkken çocuğumu elimden aldılar. Sonunda ona kavuştum dedi.

'YARGI CAMİASI HIZLI KARAR ALDI'

Avukat Kamran Karasu, 'Anne 5 aydan beri kızını göremiyor. Yasal süreci başlattık. Mahkeme hızlı bir karar alarak çocuğunu annesine vermesi sonucunda, kavuşturduk. Şu anda geçici velayeti aldık. Boşanma davası bitiminde çocuğun anneye verilmesi için elimizden geleni yapacağız. Mahkeme babaya teslim kararı verirse, kızını babaya teslim edeceğiz dedi.

Bebeğinin geçici velayetini alan anne Sevgi Özbay, ailesiyle beraber bebeğine kavuşmanın mutluluğuyla avukatının ofisinden ayrılarak, memleketi Malatya'ya döndü.