7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı - Son Dakika

7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunuslar, çok sayıda suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firariyi yakaladı.

7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunuslar, çok sayıda suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firariyi yakaladı.


Keşan Emniyet Müdürlüğü Motosikletli (Yunus) Timleri ekiplerinin devriye görevi sırasında İnönü İlkokulu çevresinde H.Ç. isimli bir şahsı yakaladı. Polis, 4 kez otodan hırsızlık, 2 kez motosiklet hırsızlığı, ve 1 kez de mala zarar verme suçu olmak üzere toplam 7 dosyadan firari olarak aranan şahsı kıskıvrak ele geçiren polis, polis merkezine getirip gözaltına aldı.


Aynı gün mahkemeye çıkarılan suça sürüklenen çocuk H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Yunuslar, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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