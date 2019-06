7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali kapsamında Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nı dolduran binlerce Giresunlu ve Ordulu, kemençe eşliğinde türküler söyleyip horon oynadı. Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali tüm heyecanı ve coşkusuyla devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalin dünkü konukları ise Karadeniz 'in incileri Ordu ve Giresun oldu. Bağcılar Giresunlular Derneği ve Ordu Dernekleri Federasyonu (ORDEF) tarafından organize edilen programa her yaştan ve kesimden Ordulu ve Giresunlu katıldı. Alanı dolduran davetliler hem İstanbul 'da yaşayan hem de Anadolu'dan gelen hemşehrileriyle sohbet ederek memleket hasretini giderdi.Programda konuşan Giresunlu AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan , 23 Haziran seçimlerine vurgu yaparak, "Seçime az bir süre kaldı. Geriye kalan günleri ganimet bilelim. Etrafımızda kim varsa onlarla ilgilenip yanlış tercileri olanları ikna etmek ve düzeltmek için çaba gösterelim. Hepimizin üzerine düşen görev var. Hepimizin yapacağı iş var. Biz birlikte güçlüyüz. Ayrı gayrı durursak gücümüzü kaybederiz. O zaman da bize Batı'dan ayar vermek isteyenler sevinir. 23 Haziran'da öyle bir zafer alalım ki Avrupa ve Amerika'dan bize ayar vermeye çalışanlar seçimden sonra bayraklarını yarıya indirip yas ilan etsinler" diye konuştu.Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, "Bu akşamki renk mozaiğini kültür mozaiğini siz değerli hemşehrilerim oluşturdunuz. Burada her yöreden birbirinden değerli hemşehrilerimiz kültür festivalini gerçekleştiriyor. Hem kültürlerimizin tanıtımı hem de gençlerimizin geçmişten geleceğe köprü kurmaları anlamında güzel etkinlikler oluyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum" dedi.Meydanı dolduran davetliler kemençe eşliğinde doyasıya horon oynadıProtokol konuşmalarının ardından Giresun ve Ordulular kemençe eşliğinde horon oynadı. Kimi alanda olduğu yerde, kimi de sahneye çıkarak kalabalık karşısında ter döktü. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yusuf Güney ve yöresel sanatçı Aydın Beyoğlu seslendirdikleri eserlerle coşkulu bir gece yaşattı. Davetliler, sanatçıların şarkı ve türkülerine de eşlik etti.Renkli geçen festivale MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu , MHP Giresun Milletvekili Cemal Enginyurt , Bağcılar Giresunlular Derneği Başkanı Ziya Yılmaz ve ORDEF Başkanı Sabri Çelebi de katıldı. - İSTANBUL