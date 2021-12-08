7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Dörtyol Belediyesi tarafından organize edilen 7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi