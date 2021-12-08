7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Dörtyol Belediyesi tarafından organize edilen 7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, makamında düzenlediği toplantıda festivalin 17-19 Aralık'ta yapılacağını belirtti.
Festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirileceğini aktaran Keskin, etkinlikte konserlerin yanı sıra çeşitli yarışmaların da yer alacağını kaydetti.
Kaynak: AA
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