7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavgada 9 sanık, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası aldı - Son Dakika
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7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavgada 9 sanık, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası aldı

28.10.2022 18:48
7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavgada 9 sanık, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası aldı

KONYA'da, geçen yıl temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi; Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında yaşanan kavgayla ilgili 2'si tutuklu 9 sanık, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA'da, geçen yıl temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi; Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında yaşanan kavgayla ilgili 2'si tutuklu 9 sanık, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 30 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları öldü. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taramasında yakalandı.

Aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan önce, geçen yıl mayıs ayında Dedeoğulları ile Keleş ailesi arasında çıkan kavgaya karışan tutuklu Lüfti Keleş, yeğeni Ali Keleş ile tutuksuz eşi Ayşe Keleş, oğlu Ali Keleş, kardeşi Veli Keleş, yeğeni İbrahim Keleş, akrabası Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ramazan Çalık'ın 'kasten yaralama', sopa kullanıldığı için 'silahla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına devam edildi. Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında yaşanan kavgayla ilgili 2'si tutuklu 9 kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

9 sanık, her biri kavgada darp ettikleri kişi sayısı ve karıştıkları suçun ceza oranlarına göre farklılık göstermek kaydıyla çeşitli hapis cezası aldı. Sanıklardan Lütfi Keleş 5 yıl, oğlu Ali Keleş 3 yıl, eşi Ayşe Keleş 1 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kardeşi Veli Keleş 6 yıl, yeğeni Ali Keleş 5 yıl, yeğeni İbrahim Keleş 3 yıl, akrabaları Yahya Çalık 6 yıl, Ramazan Çalık 2 yıl ve Ali Çalık 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da beraat etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve yeğeni Ali Keleş'in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavgada 9 sanık, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası aldı - Son Dakika

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