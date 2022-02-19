Üye Girişi
"7. Üsküdar Kitap Fuarı" başladı - Son Dakika

"7. Üsküdar Kitap Fuarı" başladı

19.02.2022 18:14
"7. Üsküdar Kitap Fuarı" başladı

Türk hikayeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu'nun onur yazarı olduğu "7. Üsküdar Kitap Fuarı", kitapseverlerin yanı sıra seçkin yayınevlerini ve sevilen yazarları buluşturuyor.

Türk hikayeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu'nun onur yazarı olduğu "7. Üsküdar Kitap Fuarı", kitapseverlerin yanı sıra seçkin yayınevlerini ve sevilen yazarları buluşturuyor.

Fuarın açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'ın gelenekleri olan bir şehir olduğunu belirterek, Üsküdar'ın kültürel zenginliklerinde hep kitabın olduğunu söyledi.

Türkmen, 2015'ten bugüne kadar devam kitap fuarını daha da zenginleşerek devam ettireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekten görüyorum ki büyük bir hasretle, büyük bir özlemle özellikle gençler bugünü bekliyormuş. Bu güzel fuarın açılışında bu salona misafirlerimizle birlikte adeta bacadan girdik. Ana kapıdan giremedik. Böyle muhteşem bir izdiham, böyle muhteşem bir sevgi dünyaya bedeldir. Sevgili gençler, sevgili kitap severler. Sizi tebrik ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Sizleri yürekten alkışlıyorum."

Türkmen, bu yılki fuara 115 yayınevi, 500'e yakın yazarın katılacağını aktardı.

Fuarın onur yazarı Mustafa Kutlu'nun Kovid-19 salgınına yakalandığı için açılışa katılamadığının bilgisini de veren Türkmen, şöyle devam etti:

"Üsküdar'da kitap kokusuyla deniz kokusu bugünden itibaren bütün İstanbul'a karışacak. Üsküdar Belediyesi olarak yaptığımız ve en çok mutlu olduğumuz projeler gençlere ve kitaba dair yaptığımız projelerdir. Halihazırda 3 tane Nevmekanımız var. İnşallah 2022 sona ermeden Üsküdarımıza toplamda 5 kütüphane daha kazandıracağız. Bunların 2 tanesi de Nevmekan olacak. Bunların birisi Kandilli diğeri ise Kuzguncuk'ta olacak."

Yayıncılar Federasyonu Başkanı Münir Üstün de dünyayı bir kitap olarak gördüğünü vurgulayarak, "Zamanın ruhu kitaptır, kitabın içindekiler ve kitabın içinden dışarıya saçılanlardır. Salgın, tedarik zinciri problemleri, temel ham maddelerdeki daralma... Farkındayız, bütün bunlar dünyayı kıtlık ekonomisi dediğimiz bir gerçekle yüzleştiriyor, kitabın da ruhunu daraltıyor." şeklinde konuştu.

Üstün, refah içinde bir dünyanın ancak kitaplarla kurabileceğini değinerek, yayıncıların, kitap ve çevresindeki konularla ilgili otoritelerden, hükümet ve belediyelerden pozitif ayrımcılık beklediğinin altını çizdi.

Mustafa Kutlu'nun oğlu Murat Kutlu ise babasının açılışa katılmadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Çok selamlarını iletti, sizlerden dua bekliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde hastalığı atlatınca katılacaktır." dedi.

Pelin Çift'in sunuculuğunu yaptığı açılış programına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar İskender Pala, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Gülfettin Çelik, hattat ve yazar Uğur Derman'ın yanı sıra çok sayıda yazar katıldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen fuar, 27 Şubat'a kadar devam edecek.

YORUMLAR
500
'7. Üsküdar Kitap Fuarı' başladı "7. Üsküdar Kitap Fuarı" başladı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Kitap fuarları düşüncenin, duygunun, okuyucunun bir araya geldiği çok güzel panayırlardır' Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kitap fuarları düşüncenin, duygunun, okuyucunun bir araya geldiği çok güzel panayırlardır" Vatikan arşivlerinin 19. ve 20. yüzyıla ait belgeleri Türkçe kataloglanıp yayınlandı Vatikan arşivlerinin 19. ve 20. yüzyıla ait belgeleri Türkçe kataloglanıp yayınlandı

Üsküdar, Türkmen, Kitap, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '7. Üsküdar Kitap Fuarı' başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:29 Babasını aracının içinde ölü buldu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 18:23:54. #1.12#
SON DAKİKA: "7. Üsküdar Kitap Fuarı" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement