Fatih Mahallesi, 2027 Sokak'ta meydana gelen kazada koşarken yere düşen Ecem Nur Keçeci, İ.G (60) yönetimindeki 20 FZ 438 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kolunda ve bacağında kırıklar bulunduğu tespit edilen Ecem, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam eden Keçeci'nin tedavisi sürüyor. Polis tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü İ.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sürücü İ.G. kavşaktan dönerken, çocuğu fark etmediğini, çocuğun kamyonun ölü bölgesinde kaldığını, kazayı istemeden yaptığını söyledi. Keçeci'nin yolda koşarken dengesini kaybedip, düşerek kamyonun altında kaldığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika