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7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı

02.11.2021 14:34

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 27 Ekim'de yol kenarında koşarken dengesini kaybederek yere düştü. Yoldan geçen kamyonun altında kalan 7 yaşındaki Ecem Nur Keçeci'nin hastanede yoğun bakımda tedavisi sürmekte. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Fatih Mahallesi, 2027 Sokak'ta meydana gelen kazada koşarken yere düşen Ecem Nur Keçeci, İ.G (60) yönetimindeki 20 FZ 438 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kolunda ve bacağında kırıklar bulunduğu tespit edilen Ecem, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam eden Keçeci'nin tedavisi sürüyor. Polis tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü İ.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tonlarca ağırlıktaki kamyon, 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden geçti! Kahreden anlar kamerada

KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Sürücü İ.G. kavşaktan dönerken, çocuğu fark etmediğini, çocuğun kamyonun ölü bölgesinde kaldığını, kazayı istemeden yaptığını söyledi. Keçeci'nin yolda koşarken dengesini kaybedip, düşerek kamyonun altında kaldığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı

Ecem Nur, Fatih, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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