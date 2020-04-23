7 yaşındaki Yade, balkondan 23 Nisan şarkıları söyledi - Son Dakika

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 7 yaşındaki Yade Kayalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evinin balkonundan şarkıları söyledi. Yade'nin şarkılarına hem aynı binada, hem de çevre apartmanlarda oturanlar balkonlarından eşlik etti.

Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Yade Kayalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oturdukları apartmanın balkonuna kurulan ses sistemi ile mahalle halkına şarkılar söyledi. Elinde Türk bayrağını sallayan Yade'nin şarkılarına çevre apartmanlarda yaşayan çocuklar ve aileleri de evlerinin balkonlarından eşlik etti. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, Yade, mahalle sakinlerini güzel bir gün yaşattı.