7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
22.01.2026 11:47  Güncelleme: 11:55
Bir kadın, çocukken mahalle bakkalında top almak isterken tokat yediğini ve bu olayı yıllarca kimseye anlatamadığını söyleyerek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Bir kadın, sosyal medyada paylaştığı anlatımıyla çocukluk yıllarında yaşadığı ve bugüne kadar kimseyle paylaşamadığı bir olayı gündeme taşıdı. "Mahalle bakkalımızın bana yaşattığı o şeyi bu yaşıma kadar kimseye anlatamadım" sözleriyle yaşadıklarını anlatan kadın, o travmanın izlerini yıllar sonra bile unutamadığını ifade etti.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM, ŞOK OLDUM"

Kadın, mahalleden bir arkadaşına doğum günü hediyesi almak için gittiği bakkalda top almak istediğini, topu fileden çıkarmaya çalışırken diğer topların yere düştüğünü ve bazılarının yokuş aşağı yuvarlandığını söyledi. Bu sırada dükkan sahibinin yanına gelerek kendisine tokat attığını belirten kadın, "Ne olduğunu anlayamadım, şok oldum. Tokadı yememe rağmen hiçbir şey olmamış gibi paramı uzattım ve doğum gününe gittim" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BİR MARKET ÇALIŞANIU ÇOCUĞA VURSA..."

Yaşadığı olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen etkisini unutamadığını dile getiren kadın, günümüzde benzer bir durumun yaşanması halinde büyük tepki doğacağını vurgulayarak, "Bugün bir market çalışanı bir çocuğa vursa büyük olay olurdu" sözleriyle dikkat çekti. Paylaşım, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı ve çocuklara yönelik şiddet konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kişisel Gelişim, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    sen olayı tam anlamıyla anlatmıyorsundur durup dururken kimse kimseye Tokat atmaz 12 6 Yanıtla
  • erkan bektaş erkan bektaş:
    eskiler vururdu tokadı neyini tam anlatmıyor ne eksik olabilir anlattığında mesela 3 0 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    tokat mı yoksa başka bişey mi? açıkla. 0 0 Yanıtla
