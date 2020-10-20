70'in üzerinde köy işgalden kurtarıldı - Son Dakika

İşgalci Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor.

Dağlık Karabağ bölgesine ilerleyiş kararlılıkla sürüyor. Her fırsatta ateşkesi ihlal eden ve sivillere ateş açan Ermenistan cephede ağır kayıplar veriyor.. Azerbaycan Ordusu,düşman kuvvetlerine ait askeri hedefleri yok ediyor.

Son olarak Cebrail şehrindeki 13 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı da 70'in üzerine çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirilen askeri araç ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

Ermeni ordusu aldığı ağır darbeler sonrasında bu zamana kadar insan gücünün yanı sıra milyonlarca dolarlık askeri araç ve teçhizatını da kaybetti.

(İHA)