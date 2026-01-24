70 Yaşındaki Adam 20 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
70 Yaşındaki Adam 20 Saat Sonra Bulundu

24.01.2026 17:09
Aslan Delibalta, Çayırova'dan sonra kayboldu, 20 saatlik arama sonrası Denizli Göleti'nde bulundu.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde kendisinden haber alınamayan Aslan Delibalta (70), yaklaşık 20 saat sonra evine 10 kilometre uzaklıkta gölet kenarında sağ bulundu.

Çayırova'daki evinden dün saat 18.00 sıralarında çıkan Aslan Delibalta'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ile Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) yönlendirildi. Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sırasında Delibalta'ya cep telefonuyla birkaç kez ulaşıldığı, ancak bulunduğu konuma ilişkin net bilgi veremediği belirtildi. Yaklaşık 20 saat süren çalışmalar sırasında Aslan Delibalta, bugün Gebze ilçesine bağlı kırsal Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Göleti çevresinde, bir vatandaş tarafından bulundu. İlk müdahalesi sağlık personeli tarafından yapılan Delibalta, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aslan Delibalta'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Güvenlik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
