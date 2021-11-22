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71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! - Son Dakika

71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!

22.11.2021 14:58
71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!

Zonguldak'ta dün hayvanları otlatmaya gittiği dağlık alanda cansız bedeni bulunan ancak başına rastlanmayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başı da jandarma tarafından bulundu.

Zonguldak'ta önceki gün hayvanlarını otlatmaya gittiği dağlık alanda cansız bedeni bulunan ancak başı bulunmayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in öldürülmesi olayında yeni gelişmeler yaşandı. Jandarma ekipleri, talihsiz adamın cansız bedenini, gömen kişinin sakladığı yerden çıkardı.

GECE BOYU NÖBET TUTULDU

Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde ikamet eden Mustafa Keleş'in cansız bedeni dün dağ yolunda bulunmuştu. Keleş'in başının da bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı belirlendi. Gece boyu nöbet tutan komandolarla birlikte sabah saatlerinde arama çalışmaları genişletildi.

300 METRE UZAKTA BULUNDU

Devam eden arama çalışmalarında yaşlı adamın kesik başı, olay mahallinin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulundu. Yaşlı adamın başını gömen şüphelinin elleriyle toprağı kazdığı ve kesik başı gömdükten sonra yapraklarla kapattığı ortaya çıktı. Olayın failiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken bulunan kayıp baş otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan, durumu öğrenen köylüler de olay yerine gelerek meraklı gözlerle yapılan çalışmaları inceledi. - ZONGULDAK

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Kayıp baş, jandarmanın yaptığı kazıyla ortaya çıkarıldı
Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Kayıp baş, jandarmanın yaptığı kazıyla ortaya çıkarıldı
Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Kayıp baş, jandarmanın yaptığı kazıyla ortaya çıkarıldı
71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! - Son Dakika
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