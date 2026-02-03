72 Yaşında Hafız Oldu - Son Dakika
72 Yaşında Hafız Oldu

03.02.2026 10:54
Osman Semizer, 72 yaşında hafızlık sınavını kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde 72 yaşındaki Osman Semizer, hafızlık sınavını Türkiye üçüncüsü, Mersin birincisi olarak kazandı.

Mut Müftülüğü Doğancı Erkek Kur'an Kursu'nda, Adliyeden emekli ortaokul mezunu iki çocuklu ve 7 torun sahibi Osman Semizer, geç denilen bir zamanda, zor denilen bir yaşta, artık olmaz diyen bütün seslere rağmen hafız olmaya karar verdi. Semizer, 72 yaşında istikrarlı bir şekilde Kur'an kursuna giderek torunu yaşındaki talebelerle birlikte ezber yaptı. Hocalar sabırla onu dinledi ve nihayet hafızlığını tamamlayarak yapılan hafızlık sınavını başarıyla kazandı.

Süreci anlatan Osman Semizer, "Şu anda hafızlığı da bitirdim. Belgemde hayırlısıyla dün gelmiş oldu. 27 Ekim 2023 ayından itibaren 9 Kasım'da başladım 08 Ekim 2024 tarihinde hafızlığa ikbal ettim. 16 Ocak 2026'da Ankara İl müftülüğünde sınava girdim. Sınavda başarılı olduğumu takdim ettiler. Fotoğraf çektirdiler kazandığımız belge geldi" dedi.

Osman amcanın hafızlık sevinicini yaşadıklarını anlatan İlçe Müftüsü Dr. Hasan Akcan, "Osman Semizer amcamız hepimize olan ne zaman başladığın değil samimiyetle başlayıp vazgeçmemendir diyor. Osman amcamıza teşekkür ediyor bu başarısını tebrik ediyoruz. Bu zorlu sabır gerektiren süreçte kendisini dinleyen ona vakit ayıran Doğancı erkek kuran kursumuzun yöneticisi Muhammet Öztürk hocama da teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten sabır gerektiren bir iş ve nihayetinde beraber bu serüveni bitirmiş oldular. Diyanet işleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu hafızlık tespit sınavını kazanmış ve belge almaya hak kazanmıştır. Osman amcamız azim ve sabır ile Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek, hafızlık yapmanın sadece gençlerin yapabildiği bir iş değil niyet edip sabredenlerin, azmedenlerin, sebat gösterenlerin ve bu hafızlık işini yapabileceğini ispatladı. Osman amcamız canlı bir şahittir bizim için" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

