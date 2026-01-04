73 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakınları bir süredir kendisinden haber alamadıkları yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle 153 Sokak üzerindeki bir evde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Yaşar Karabulut'tan bir süredir haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler savcılık izni sonrası çilingir marifeti ile eve girdi. Karabulut evde harekesiz bir şekilde bulunurken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Karabulut'un cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN