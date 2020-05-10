74 yaşındaki emekli avukat, Dikmen Vadisi'nde ut çaldı - Son Dakika

ANKARA'da, 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saat için kaldırılmasıyla yaklaşık 2 aydır evde kalanlar, parklara gitti. Emekli avukat Vefa Çokçetin (74), Dikmen Vadisi'nde ut çalarak, parkta gezenler için şarkılar söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler, bugün 11.00- 15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 11.00'i göstermesiyle Ankara'da yaşayan 65 yaş ve üstü kişiler, yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkmaya başladı. Çankaya ilçesindeki Dikmen Vadisi'ne gelenler, çimenlere oturup, fotoğraflar çektirdi. 50 günün ardından sokağa çıktıklarını belirten yaşlılar, mutlu olduklarını söyledi. Parka spor yapmaya gittiklerini belirten bazı kişiler ise koronavirüsün bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

EMEKLİ AVUKTTAN MÜZİK DİNLETİSİ

Yaklaşık 20 yıldır müzik ile uğraşan, emekli avukat Vefa Çokçetin de genelgeden yararlanarak, dışarı çıktı. Eline udunu da alan Çokçetin, Dikmen Vadisi'ne geldi. Çokçetin, parkta gezen 65 yaş ve üstü kişiler için mini konser verdi. Çokçetin'in etrafına toplananlar, alkışlarla şarkılara eşlik etti.

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- Ankara