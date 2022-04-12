74 YAŞINDAKİ YOLCUYU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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74 YAŞINDAKİ YOLCUYU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

12.04.2022 17:05
74 YAŞINDAKİ YOLCUYU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

FATİH'te otobüste tartıştığı 74 yaşındaki Kadir Şahin'i darbettiği iddia edilen İETT otobüsü şoförü Alaaddin M., "Basit yaralama" suçundan tutuklandı.

FATİH'te otobüste tartıştığı 74 yaşındaki Kadir Şahin'i darbettiği iddia edilen İETT otobüsü şoförü Alaaddin M., "Basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Olay, 9 Nisan günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

"SONRADAN PİŞMAN OLDUM"

Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Alaaddin M. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcı tarafından sorgulanan şoför, adli raporlar ve şüphelinin kaçamaklı ifadesi dikkate alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alaaddin M. "Bana pet şişeyi fırlatmaya kalktı. Ben de tutmaya çalıştım. Elimi öne doğru savurunca elim burnuna çarptı. Burnunda sanırım yara varmış. Karşı tarafın özrünü görmedim, özürlü değildi. Karşı tarafa sanırım 60-65 yaşları arasındaydı. Ben vurmadım. Elimi dahi kaldırmadım. Karşı taraf babama karşı ağır ithamlarda bulundu. Şahıs araçta bayılmadı. Dışarıda bayıldı. Tam kapısının önünde bayıldı. Ben de sonradan pişman oldum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, darbedilen şikayetçinin 74 yaşında olması, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğu, kaçma ihtimali bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi.

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Kocamustafapaşa, Kadir Şahin, Bağcılar, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 74 YAŞINDAKİ YOLCUYU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI - Son Dakika


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