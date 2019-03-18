Son Dakika Haberleri: 76ers, Antetokounmpo'nun Kariyer Rekoruna Rağmen Kazandı

76ers, Antetokounmpo'nun Kariyer Rekoruna Rağmen Kazandı

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Giannis Antetokounmpo'nun 52 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Milwaukee Bucks'ı 130-125 yendi.

76ers, Antetokounmpo'nun Kariyer Rekoruna Rağmen Kazandı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Giannis Antetokounmpo'nun 52 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Milwaukee Bucks'ı 130-125 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği konferans lideri Bucks'ı deplasmanda 130-125 mağlup ederek üst üste 4. olmak üzere 45. galibiyetini aldı.

76ers'ta Joel Embiid, 40 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Jimmy Butler 27 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

İki maç sonra kaybederek 18. yenilgisini yaşayan Bucks'ta kariyer sayı rekoru kıran Antetokounmpo'nun 52 sayı, 16 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte Khris Middleton 19 sayı, 7 ribaunt, 6 asist üretti. Ersan İlyasova ise 17 dakika 51 saniye süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

New York Knicks- Los Angeles Lakers: 124-123

Miami Heat- Charlotte Hornets: 93-75

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 125-130

Detroit Pistons- Toronto Raptors: 110-107



Orlando Magic- Atlanta Hawks: 101-91

Sacramento Kings- Chicago Bulls: 129-102

Houston Rockets- Minnesota Timberwolves: 117-102

Los Angeles Clippers- Brooklyn Nets: 119-116

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Spor
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