77 Yaşındaki Dede Kuru'nun Ev Yıkılmasın İsyanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

77 Yaşındaki Dede Kuru'nun Ev Yıkılmasın İsyanı

07.01.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli'de 77 yaşındaki Dede Kuru, ağır hasar verilen evinin yıkılmaması için yardım istiyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından evi için "ağır hasar" tespiti yapılan 77 yaşındaki Dede Kuru, 65 yaş aylığı aldığını, ev yaptıracak durumu olmadığını anlatarak, "Rica ediyorum, minnet ediyorum, yalvarıyorum evim yıkılmasın" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeni Mahalle'de oturan 77 yaşındaki Dede Kuru'nun evi için 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra "ağır hasar" kararı verildi.

Evinin ağır hasarlı olmadığını öne süren Kuru, şöyle konuştu:

"Ben 77 yaşındayım. Evime Kahramanmaraş depreminde 'ağır hasarlı' yazmışlar. Biz evde yoktuk, hastanedeydik, iki çocuk vardı evde, çocuklar anlatamamış. Bir iki yerde çatlak vardı. 65'lik aylığı ile ne alacağım? Karnımı zorda doyuruyorum. Bu evimin yıkılmaması için bütün yetkililerden rica ediyorum. El atmalarını istiyorum, yıkılmasın benim evim. Ben tek başıma yaşıyorum. Bir ev yaptırmam mümkün değildir.

"Açıkta kalırım, hiçbir gelirim yok"

Çarem yok, açıkta kalırım, TOKİ evlerine yazılamadım, kara cahilim. Başka duracak yerim yok. Bu evimin yıkılmaması için yetkililerden rica ediyorum. Başka yerde yaşamam mümkün değil, çarem yok. Hanımım dört ay oldu öleli. Bu evin içerisinde yirmi sene baktım o eşime, onun anıları var. Ben çaresizim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan rica ediyorum, bu evim yıkılmasın. Gerçekten açıkta kalırım hiçbir gelirim yok, bir şeyim yok. Tek başıma yaşıyorum bu evde. Rica ediyorum, minnet ediyorum, yalvarıyorum bu evim yıkılmasın benim."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 77 Yaşındaki Dede Kuru'nun Ev Yıkılmasın İsyanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:45:40. #7.11#
SON DAKİKA: 77 Yaşındaki Dede Kuru'nun Ev Yıkılmasın İsyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.