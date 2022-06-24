8 ayrı suçtan araması bulunan şahıs Milas'ta yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

8 ayrı suçtan araması bulunan şahıs Milas'ta yakalandı

24.06.2022 14:33
8 ayrı suçtan araması bulunan şahıs Milas'ta yakalandı

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Kıyıkışlacık Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde olan Gürçamlar Mahallesinde Kıyıkışlacık Karakol, Milas ve Muğla istihbarat ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muğla ve Aydın mahkemelerince silahlı tehdit, göçmen kaçakçılığı,...

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Kıyıkışlacık Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde olan Gürçamlar Mahallesinde Kıyıkışlacık Karakol, Milas ve Muğla istihbarat ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muğla ve Aydın mahkemelerince silahlı tehdit, göçmen kaçakçılığı, taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma, nitelikli yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı yağma olmak üzere 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 45 yaşındaki İ.E. yakalandı.

Jandarmadaki ifade işleminin ardından çıkarıldığı Milas Sulh Ceza Hakimliği'nce 30 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası gereği tutuklanan İ.E. Bodrum S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
37 ayrı suçtan aranan şahıs daha fazla kaçamadı 37 ayrı suçtan aranan şahıs daha fazla kaçamadı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 ayrı suçtan araması bulunan şahıs Milas'ta yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:16 Kocaeli'de ortay çıkan hortum büyük korku yarattı
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:56 Ukraynalı sivili öldürüp karısına cinsel istismarda bulunan Rus asker yargılanıyor!
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 14:38:13. #1.13#
SON DAKİKA: 8 ayrı suçtan araması bulunan şahıs Milas'ta yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement