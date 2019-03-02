Son Dakika Haberleri: 8'inci Çocuğuna Hamile Kadın Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

8'inci Çocuğuna Hamile Kadın Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

13 dakika önce

BİTLİS'in yolu kar nedeniyle kapanan Kilimli köyünde rahatsızlanan 2 aylık hamile Melike Sıcakter'e Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), ulaşamayınca jandarma devreye girdi.

8'inci Çocuğuna Hamile Kadın Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
BİTLİS'in yolu kar nedeniyle kapanan Kilimli köyünde rahatsızlanan 2 aylık hamile Melike Sıcakter'e Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), ulaşamayınca jandarma devreye girdi. Sıcakter, askeri helikopterle Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hizan ilçesine bağlı Kilimli köyünde oturan ve 8'inci çocuğuna 2 aylık hamile olan Melike Sıcakter akşam saatlerinde rahatsızlandı. Kanaması başlayan Sıcakter'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle UMKE ekipleri hastaya ulaşamayınca durum jandarmaya bildirildi. Ekipler, Tatvan Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan havalanan S-70 tipi helikopter Kilimli köyüne gitti. Köydeki evinden alınan Sıcakter, helikopterle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan Sıcakter'in düşük yaptığı fakat sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:40 Kaynak: DHA

Tatvan, Jandarma, Kilimli, Bitlis, Güncel
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